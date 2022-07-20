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俄21日按計劃重啟北溪1號　歐盟為冬季做最壞打算

▲歐洲近期面臨天然氣價格飆升的考驗。圖為北溪天然氣2號管線。（圖／美聯社／達志影像）
▲歐洲近期面臨天然氣價格飆升的考驗。圖為北溪天然氣2號管線。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-07-20 18:44:33

俄羅斯作為全球天然氣輸出大宗國，自俄烏戰爭以來遭到歐洲制裁，其中俄羅斯向歐盟出口天然氣主要管線「北溪一號」（Nord Stream 1）預計將於於本週四（21日）按時重啟，而歐盟則計劃因應各種可能發生的狀況，包含俄羅斯可能不恢復對歐盟供氣。

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綜合外媒報導，通過波羅的海海底的北溪一號管道，佔俄羅斯向歐盟出口天然氣的三分之一以上，掌管北溪一號的俄羅斯天然氣公司（Gazprom）自7月11日起關閉管道，進行年度維修保養，預計21日中午12時完成維修工程重啟輸氣；然而恢復輸氣的北溪一號是否會停止對歐洲運輸天然氣，從而使歐洲大陸陷入能源危機成為關注焦點。

報導引述消息人士說法指出，這條管道將按時恢復運作，但將低於每天約1.6億立方公尺的輸氣量，其中一名消息人士表示，俄羅斯天然氣公司恢復到7月11日前的輸氣水平；此前，俄羅斯天然氣公司已經把6月的天然氣輸送量削減至正常水平的40%，理由是設備供應商西門子能源公司（Siemens Energy）在加拿大維修的一台渦輪機的歸還時間出現延誤。

是否能在冬天前恢復正常輸出量是歐陸國家在意的關鍵，根據路透社報導，歐盟執行委員會（European Commission）發言人在記者會上表示，「我們正在研究每一種可能的情況，在應急計劃中我們必須考慮的一種狀況是：供氣有可能不會重新開始。」
 

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