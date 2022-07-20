如肉形石般栩栩如生　桃青職人巧手點石成金

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吳玟妡學生時期自復興商工、台灣藝術大學書畫藝術系畢業，創辦了「玟新圓工作室」。因緣際會到福建學習系統化的葉臘石類等石雕技藝，進而開始接觸圓雕、擺件、薄意、印鈕等相關石雕技術。吳玟妡選擇以「薄意」為主要技術和創作技法，以刀代筆，用極淺薄浮雕方式，將筆墨情趣溶於雕刻中的獨特技術，呈現美麗的作品，而從石材採購、色澤、創意發想至實際篆刻，每一個過程都為石藝創造了新的定義，也感受到她沉練的篆藝。
熱愛台灣好山、好水與美食的吳玟妡，發展出一系列「看見台灣」的印鈕創作，希望用石頭和印面來說話，並傳達台灣的美。她將太魯閣風景的美，雕刻在壽山石上，呈現活靈活現的山水與色澤；還有展現台灣道地食物的作品「豬圓玉潤」，一塊塊的控肉塊和小黃瓜，都是運用壽山石或老撾石天然形成的色澤及紋理，表達出專屬食物的色澤，如真似幻的樣子也讓很多收藏家非常驚喜。
桃園市政府青年事務局陳冠穎局長表示，今年除持續依各級職人之需求投入適當的資源，如課程補助、行銷宣傳、商業媒合及微型創業輔導等協力其發展外，為讓菁英職人能夠更明確掌握市場脈動，本年特別與百貨商場合作推職人快閃櫃位，期待職人在嘗試多元通路及客戶後，增加創業成功機率。