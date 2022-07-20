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抗生素+腸胃藥治新冠？　藥師出面打臉

抗生素+腸胃藥治新冠？　藥師出面打臉
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健康醫療網

2022-07-20 19:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】在這個資訊流通迅速，國內新冠疫情蔓延的當下，網路也開始流傳各種預防或治療新冠感染的方法。2022年4月，網路流傳一則「耐適恩（Nexium 40 mg）1顆+紅黴素（Erythromycin 500 mg）早晚各吃一次（成人劑量）。請把這處方傳出去。」的配方訊息，宣稱此配方可以治療新冠感染；然而，根據世界衛生組織迄今公告的相關指引，並無這樣的治療組合建議。

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處方藥未經醫師指示服用　恐產生不良反應

臺北市立聯合醫院和平婦幼院區藥劑科藥師陳巧丹解釋，此組合並無足夠證據可佐證效果。紅黴素是抗生素，無法用於新冠病毒感染；耐適恩則為胃及十二指腸潰瘍用藥，兩種藥物皆為處方藥。未經醫師指示自行購買，不當使用耐適恩、紅黴素可能產生副作用，且對長期服用其他慢性病藥物的患者還可能增加藥物交互作用的風險，發生不可預期的不良反應。

勿聽信網路偏方　確保用藥安全

陳巧丹藥師強調，這個例子僅是網路流傳偏方的冰山一角，這些偏方不但未經實證，達不到治療、預防的效果，甚至可能有害。為確保用藥安全，民眾服藥前應諮詢藥師確認注意事項，並遵照醫師處方完成療程，切勿聽信網路偏方而自行買藥、服用他人的藥物。

食藥闢謠專區　打破偏方傳言

陳巧丹藥師提醒，面對未經證實的訊息勿轉傳分享，民眾可利用衛生福利部食品藥物管理署—食藥闢謠專區查詢，讓我們一起打破錯誤的偏方傳言，提升用藥知識，培養正確的用藥素養。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54477

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