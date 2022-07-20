獨／「混血帥哥」各務孝太進《全明星4》 親吐徵選歷程
運動實境節目《全明星運動會》第四季將於24日開播，今（20）日舉行開播記者會，由錢薇娟、江宏傑、郭泓志分別帶領藍、紅、黃三隊，從公布的名單中可以看到許多新面孔，其中台日混血、擁有不少戲劇作品的各務孝太也在其中，他向《NOWnews今日新聞》分享參戰心情，被問到最看好誰可以拿下好成績，他毫不猶豫地回答：「當然是自己，希望我可以在擅長的項目拿到好成績。」
年僅25歲的各務孝太從選秀節目《天團星計畫》出道，曾出演過電影《下半場》，今年也參與戲劇《第九節課》，即將與大家見面。這次各務孝太首次挑戰運動型綜藝節目，他深邃立體的五官、健康色的肌膚和精壯的體格，在外貌方面似乎已先搶下高分，透露平時一週大約運動一次，喜歡玩滑板、打籃球和踢足球。
各務孝太表示在參戰《全明星》前，每週都會準時收看節目，「看過每一季後真的很想參加，第三季有報名，但沒有被選上，這一次知道要徵選，花了不少時間訓練，後來也如願被選上很開心。」也期許可以與團隊一起拿下勝利、拿一座MVP。各務孝太坦言拍戲、錄製《全明星》，勞累的程度比較不同，「全明星是體能上的累，拍戲是要專注詮釋角色，不過2件事情都讓我很有成就感。」至於交友方面，各務孝太透露與黃宏軒之前就有一起上戲劇課，跟林輝煌有合作過，所以本身就認識。