大魯閣新時代美拍人氣王選拔 敢秀愛拍照快來拿大獎

迎接父親節，台中市大魯閣新時代購物中心祝福老爸健康，21日起至8月8日與按摩椅指標品牌tokuyo聯手推出「盛夏玩美紓壓展售會」，展場按摩椅及健康器材75折起優惠，是巴結老爸最佳選項之一。另配合全館滿3000元送200元，及會員滿額最高加送1800元的超高回饋，選購孝親禮品慰勞老爸正是良機！





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暑假又逢疫情趨緩，各百貨公司已見人潮回流。大魯閣新時代表示，7月起業績成長飛速，不僅平日業績達成率115%，假日更是恢復到往日疫情前水準。打鐵趁熱，即日起了推出父親節促銷檔，看好年輕客群消費潛力，大魯閣新時代強推「年輕運動風格」系列活動，衝刺暑假業績。





「年輕運動風格」系列活動包括:年滿15~35歲會員，於指定娛樂/運動/潮流品牌專櫃消費，就能加送食玩優惠券或100元美食券。其次，同步舉辦「超愛玩!美拍人氣王選拔賽」，邀請敢秀、愛拍照，且年滿18歲以上的青少年至館內滑輪場、籃球場、打擊場、保齡球館拍下獨具風格的美照，並上傳至個人IG或Facebook報名參賽，即可抽FUJI拍立得相機加3仟元美食餐券，最佳人氣冠軍照片，更可獨得一萬元Nike提貨券等多項大獎！





因應父親節將至更舉辦多項趣味運動挑戰賽，如:九宮格投準、保齡球積分挑戰、兒童滾球、親子跑步機趣味挑戰等，邀請全家人陪同爸爸一起來館運動玩遊戲、爭取獎金，不分男女老幼，都能健康動起來！





大魯閣新時代表示，因館內具有多元化娛樂場館優勢，商場一直深受年輕客群青睞，單是館內的Roller186滑輪場一年就有超過17萬人次以上來客數，加上8月份威秀影城即將強勢回歸加入營運，對於日後全力搶攻年輕市場，業績增長再上看2成深具信心。









