iPhone內建「健康」App上路8年！蘋果首度透露它的祕密

我是廣告 請繼續往下閱讀
報告概述了 Apple 健康和健身功能的四大支柱：
- 數據集中在同一App上：希望用戶能有一個集中所有相關的健康數字，可以分析超過150種不同的健康數據，同時能連結第三方的資料，且提供用戶高度的支配權，能自行選擇要不要分享數據。
- 提供緊急協助：Apple Watch經常佩戴在手腕上，蘋果也開發了心率不整通知、跌到後的SOS功能，當用戶發生突如其來的意外時，手機會自動尋求協助，近年還有血氧偵測、心電圖等等功能，讓Apple Watch擁有身體監控的功能，擺脫手機附屬品的地位。
- 改善日常習慣：協助用戶改善日常健康習慣，像是喝水、站立、洗手等等。
- 第三方App加入：提供第3方健康和健身相關App的數字可以加入，但都必須遵守隱私權的保護。
從一開始在打造健康相關的產品時，蘋果就是希望能夠在內部有臨床醫師或者是醫療人員能夠協作。蘋果也朝4個方向邁進：首先，經由Apple Watch或是iPhone用自行選擇是否要分享健康數據，給研究人員，讓他們有更多的數據來堆動發展，像是與哈佛大學公共衛生學院的 Apple Women’s Health Study 研究團隊透過《研究》app分析女性經期症狀，另為還有心臟以及聽力相關的研究。
再者，通過所謂有意義的數據強化醫病關係；第三點，希望運用Apple Watch推動更健康的生活方式，讓用戶注意像是更規律的睡眠、吃健康食物等；最後則是希望支持健康公衛部門。同時報告也再度強調，iPhone在健康有兩個非常重要的基礎為科學驗證和保護隱私，希望藉此提升用戶安全感！