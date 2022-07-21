COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

iPhone內建「健康」App上路8年！蘋果首度透露它的祕密

▲蘋果首度分享《健康》App報告。(圖／記者周淑萍攝)
▲蘋果首度分享《健康》App報告。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

2022-07-21 11:38:59

「健康」是日常生活中每一個小決定累積出來的成果！意味著，你決定吃那些東西、決定要不要運動、每天喝多少水等等都會影響身體健康的決定。蘋果在iPhone手機內預設一款名為《健康》App，默默的這款App也已經有8年了，蘋果首度公布關於《健康》App相關的報告。第一個是健康和健身，透過配戴Apple Watch和iPhone數據分析來提高安全性。第二則是蘋果持續推動與醫療相關單位的研究。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Apple Watch早已經不是當初被看衰的雞肋產品，在疫情加持之下更加深的健康照護的形象！蘋果在2014年就啟動了《健康》App，隔一年2015年推出了Apple Watch。蘋果立基於科技提升健康的照顧。接著在秋天即將登場的iOS 16和 watchOS 9裡面還有更多新功能，包含用藥提醒、體能訓練、心臟健康和睡眠，活動度和女性健康等等，預計會有相關的17個新功能運用。

▲ iOS 16 和 watchOS 9將會強化Apple Watch 和 iPhone 對於健康和健身照顧。(圖／取自官方)
▲ iOS 16 和 watchOS 9將會強化Apple Watch 和 iPhone 對於健康和健身照顧。(圖／取自官方)
報告概述了 Apple 健康和健身功能的四大支柱：

  1. 數據集中在同一App上：希望用戶能有一個集中所有相關的健康數字，可以分析超過150種不同的健康數據，同時能連結第三方的資料，且提供用戶高度的支配權，能自行選擇要不要分享數據。
  2. 提供緊急協助：Apple Watch經常佩戴在手腕上，蘋果也開發了心率不整通知、跌到後的SOS功能，當用戶發生突如其來的意外時，手機會自動尋求協助，近年還有血氧偵測、心電圖等等功能，讓Apple Watch擁有身體監控的功能，擺脫手機附屬品的地位。
  3. 改善日常習慣：協助用戶改善日常健康習慣，像是喝水、站立、洗手等等。
  4. 第三方App加入：提供第3方健康和健身相關App的數字可以加入，但都必須遵守隱私權的保護。
▲Apple Watch Series 5有許多健康功能與娛樂功能。（取自蘋果直播）
▲Apple Watch 陸續強化健康照護功能。（資料照片，圖／取自蘋果直播）
與醫學界合作提供健康生態系

從一開始在打造健康相關的產品時，蘋果就是希望能夠在內部有臨床醫師或者是醫療人員能夠協作。蘋果也朝4個方向邁進：首先，經由Apple Watch或是iPhone用自行選擇是否要分享健康數據，給研究人員，讓他們有更多的數據來堆動發展，像是與哈佛大學公共衛生學院的 Apple Women’s Health Study 研究團隊透過《研究》app分析女性經期症狀，另為還有心臟以及聽力相關的研究。

▲Apple 首度公開女性健康研究。(圖／翻攝官網)
▲Apple 公開女性健康研究。(圖／翻攝官網)
再者，通過所謂有意義的數據強化醫病關係；第三點，希望運用Apple Watch推動更健康的生活方式，讓用戶注意像是更規律的睡眠、吃健康食物等；最後則是希望支持健康公衛部門。同時報告也再度強調，iPhone在健康有兩個非常重要的基礎為科學驗證和保護隱私，希望藉此提升用戶安全感！

蝦皮再漲手續費！賣家炸鍋怒問：是要我們付通告費嗎？

小米手環7、筋膜按摩槍限時打對折！只在「這間」快閃店

小米8大新品齊發！首款筆電亮相　進攻毛孩智慧餵食器

網購收到簡訊「缺資料無法運送」？記者實測被騙結局曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
72.22%27.78%
2022-07-20-2022-07-27
鬼月你最不敢做的禁忌？

鬼月你最不敢做的禁忌？

繼續作答
即時
推薦閱讀