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越南旅遊潮噴發　國內航線6月載客較疫前增4成

▲越南6月進入暑假國旅旺季，官方數據顯示，今年6月國內航線單月載客達500萬人次，較2019年疫情前同期成長近4成。圖為越南機場資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲越南6月進入暑假國旅旺季，官方數據顯示，今年6月國內航線單月載客達500萬人次，較2019年疫情前同期成長近4成。圖為越南機場資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-07-21 05:57:49

（中央社記者陳家倫河內20日專電）越南6月進入暑假國旅旺季，官方數據顯示，今年6月國內航線單月載客達500萬人次，較2019年疫情前同期成長近4成。但受各國防疫管制的影響，國際航線市場仍疲軟。

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越通社（VNA）報導，越南航空局（CAAV）指出，今年上半年航空業共運載超過2000萬旅客人次，年增74.2%，已達2019年上半年載客人次的6成；其中國內線載客人次達2080萬、年增58.4%，較2019年同期成長12%。

越南航空局副局長丁越山（Dinh Viet Son）指出，國內市場自2022年4月開始復甦，5月再度成長，6月則是業績大噴發。

具體來看，越南國內線今年6月載客達500萬人次、月增20.9%，較2019年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前的6月旺季成長38.8%。所有越籍航空公司國內線6月的載客率介於85%至87%。

國際航空市場方面，越南航空局表示，目前有30家國際航空公司與4家越籍航空公司合計經營通往21個國家與地區共96條國際航線。

越南官方數據顯示，今年上半年國際航班共計載客約100萬人次、年增1351.5%，但與2019年同期相較仍大幅下滑88.3%。

越南航空局一名主管表示，國際航空市場正逐步復甦，但力道微弱，因為東北亞的國家與地區仍有防疫管制。然而市場另一積極的訊號是，中國政府正逐步為航空客運打開國門，越南航空初步規劃每周將營運兩航班往來中國。

越南航空局表示，今年上半年貨運市場總載貨量達到65萬1000噸、年增6.8%，與2019年相較成長了7%；其中國內貨運市場占14萬6900噸、年增3.6%，較2019年下滑29%。（編輯：韋樞）1110720

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