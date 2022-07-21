限5天！7-11氣泡水買1送1「整箱搬」 大罐烏龍茶10元再現

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此外，今（21）日起至7月24日限時3天，小七門市推出自有品牌快閃促銷， iseLect無糖經典烏龍茶550ml原價25元，特價祭出4入40元，一瓶10元堪稱省錢必囤聖品。不過根據過往經驗，iseLect飲品跳樓大拍賣時，「只要特價就會消失，恢復原價再擺出來」，甚至想靠門市LINE群先訂或是請店員幫訂都可能落空，想買到需要碰運氣。
全家本周會員優惠多到分兩張DM，買一送一共只有兩款，鎂日補給運動機能水（35元）及威德機能精華飲（89元），立刻遭到網友吐嘈：「鎂日很難喝，不要浪費錢」、「那個水千萬別買」。反倒是冰品跟蘋果酒吸足眾人目光，海底撈花椒奶茶雪糕打6折、平均特價30元，如果之前想吃但原價49元買不下手，現在正是嘗鮮好時機，口味反應則很兩極，有人認為意外好吃，但也有網友覺得實在不搭。
JAWS鯊魚哈密瓜夾心冰棒平均單支特價25元、約是6.3折；牧場鮮乳泡芙冰平均特價33元、約是6.7折，都讓眾人躍躍欲試，其中從日本直送來台的泡芙冰，在泡芙內加入日本鮮乳冰淇淋，獲得不少網友力推很好吃，只是尺寸並不大，實際上拆開小小一個，因此熱量也不到一百大卡。
亮點商品還有台酒烏醋乾麵，折幅雖然只有7.9折，不過平均一碗特價28元，對泡麵來說還是相對便宜，口味評價讓眾人刷一排「很好吃」。此外，奇多隨口脆春遊野餐組原價179元、特價109元，相當於6.1折，裡面共有10包隨手包和一個小巧可愛的野餐盒，方便把餅乾倒出來食用，攤下來一小包是11元，如果愛吃奇多的話值得入手。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！