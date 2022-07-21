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限5天！7-11氣泡水買1送1「整箱搬」 大罐烏龍茶10元再現

▲7-11祭出氣泡水買一送一，讓網友直呼「整箱搬」；iseLect烏龍茶550ml激殺10元再現，堪稱省錢聖品。（圖／記者黃韻文攝）
▲7-11祭出氣泡水買一送一，讓網友直呼「整箱搬」；iseLect烏龍茶550ml激殺10元再現，堪稱省錢聖品。（圖／記者黃韻文攝）

記者黃韻文/綜合報導

2022-07-21 00:30:54

超商本周限定優惠更新！7-11明（22）日起至7月26日推出限時5天優惠，雖然品項只有8品，不過反而有種拳拳到肉的感覺。買一送一商品多達3品，ICE比菲多益生菌冰棒（25元）、舒味思氣泡水（35元）、黑松茶尋味（25元）都是買一送一，另有UNI FIT氣泡運動飲（29元）買10送10，等於都是5折半價。

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7-ELEVEN祭出氣泡水、冰棒、茶飲買一送一，讓省錢版網友大讚：「有氣泡水1送1我就當你贏了」、「氣泡水不錯  可以買一箱放冰箱」。氣泡運動飲也有不錯評價：「喝起來蠻甜的，不過還不錯喝」、「氣泡運動飲，甜，好喝」，倒是比菲多冰棒出現反推：「冰棒難吃」、「冰棒太甜了」。

▲優惠限7月22日至7月26日，需注意部份商品需刷特定條碼才有特價。（圖／業者提供）
▲優惠限7月22日至7月26日，需注意部份商品需刷特定條碼才有特價。（圖／業者提供）
此外，今（21）日起至7月24日限時3天，小七門市推出自有品牌快閃促銷， iseLect無糖經典烏龍茶550ml原價25元，特價祭出4入40元，一瓶10元堪稱省錢必囤聖品。不過根據過往經驗，iseLect飲品跳樓大拍賣時，「只要特價就會消失，恢復原價再擺出來」，甚至想靠門市LINE群先訂或是請店員幫訂都可能落空，想買到需要碰運氣。

▲iseLect無糖經典烏龍茶550ml原價25元，今日起限時3天特價，平均1罐只要10元。（圖／取自網路）
▲iseLect無糖經典烏龍茶550ml原價25元，今日起限時3天特價，平均1罐只要10元。（圖／取自網路）
全家本周會員優惠多到分兩張DM，買一送一共只有兩款，鎂日補給運動機能水（35元）及威德機能精華飲（89元），立刻遭到網友吐嘈：「鎂日很難喝，不要浪費錢」、「那個水千萬別買」。反倒是冰品跟蘋果酒吸足眾人目光，海底撈花椒奶茶雪糕打6折、平均特價30元，如果之前想吃但原價49元買不下手，現在正是嘗鮮好時機，口味反應則很兩極，有人認為意外好吃，但也有網友覺得實在不搭。

JAWS鯊魚哈密瓜夾心冰棒平均單支特價25元、約是6.3折；牧場鮮乳泡芙冰平均特價33元、約是6.7折，都讓眾人躍躍欲試，其中從日本直送來台的泡芙冰，在泡芙內加入日本鮮乳冰淇淋，獲得不少網友力推很好吃，只是尺寸並不大，實際上拆開小小一個，因此熱量也不到一百大卡。

▲全家即日起至7月24日推出會員限定優惠。（圖／業者提供）
▲全家即日起至7月24日推出會員限定優惠。（圖／業者提供）
▲全家即日起至7月24日推出會員限定優惠。（圖／業者提供）
▲全家即日起至7月24日推出會員限定優惠。（圖／業者提供）
亮點商品還有台酒烏醋乾麵，折幅雖然只有7.9折，不過平均一碗特價28元，對泡麵來說還是相對便宜，口味評價讓眾人刷一排「很好吃」。此外，奇多隨口脆春遊野餐組原價179元、特價109元，相當於6.1折，裡面共有10包隨手包和一個小巧可愛的野餐盒，方便把餅乾倒出來食用，攤下來一小包是11元，如果愛吃奇多的話值得入手。

▲奇多隨口脆春遊野餐組內含10包隨手包和一個野餐盒，原價179元、特價109元，相當於6.1折。（圖／取自網路）
▲奇多隨口脆春遊野餐組內含10包隨手包和一個野餐盒，原價179元、特價109元，相當於6.1折。（圖／取自網路）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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