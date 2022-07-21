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網友超狂試喝！眾人激推鮮奶只服「這牌」 泡拿鐵加這罐

▲愛喝牛奶的網友一口氣買了8款乳品試喝比較，引發網路熱烈討論。（圖／網友提供）
▲愛喝牛奶的網友一口氣買了8款乳品試喝比較，引發網路熱烈討論。（圖／網友提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-07-21 07:00:00

市面上乳品品牌琳瑯滿目，民眾選購各有心頭好，或許是品牌考量、或是價格取向，通常都是固定習慣買某幾牌，鮮少將眾多乳品喝過一輪。就有每天必喝一杯牛奶的牛奶控網友，突發奇想一次買了8瓶牛奶一起喝喝看，試喝心得引發熱議，也釣出眾人口袋名單。

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網友在「全聯消費經驗老實說」社團分享，由於每天都要喝一杯牛奶，因此好奇一次買了好幾款來試喝，共買到瑞穗、鮮乳坊、高大、Arla、福樂一番鮮、崙背、義美、牧真8款乳品。原PO表示，喝起來奶味最濃的是高大鮮乳和牧真鮮乳，喜歡濃醇香的人建議買這兩家；口感最清爽的則是Arla無乳糖牛奶，適合喜歡喝淡淡奶香的人，對腸胃比較敏感或乳糖不耐的人也較友善。

▲由於全家人都愛喝牛奶，有網友一口氣買8種回家一起喝喝看。（圖／網友提供）
▲由於全家人都愛喝牛奶，有網友一口氣買8種回家一起喝喝看。（圖／網友提供）
由於個人口味很主觀，立刻吸引眾人留言蓋大樓加入熱論。在400多則留言中，不少人跳出來力推光泉乳香世家，有網友表示：「我在酪農國家紐澳待快十年，真的是牛奶當水喝，每次回台灣就很想念光泉，這些品牌我都喝過不止一回，但台灣只有光泉喝起來最順口」、「我只喝初鹿和乳香世家」、「乳香世家價格實惠，是首選」。

而之前因為社群大頭貼引起話題的高大牧場，消費者反應則是很兩極，有些人就是獨獨偏愛高大濃郁的滋味，但也有網友直言：「之前喝一次高大真是嚇到，好像牛在嘴裡奔跑的濃」、「高大有一種奶粉味，買一次打入冷宮」、「像古早味，適合加茶或打水果牛奶，單喝我無法」。

小農部份許多品牌也受到眾人推崇：「鮮奶只服柳營跟六甲田莊跟台農」、「小農我會買柳營跟崙背」、「只愛肯啃鮮乳，真的很好喝」、「牧真很適合做成拿鐵跟很濃很厚的紅茶，一定要夠濃夠厚，才不會被牛奶搶味道，搭配變鮮奶茶。」

🟡網友試喝心得
📍1、瑞穗全脂款．推薦★★★☆☆
每100ml熱量65大卡
奶香★★★☆☆
口感濃度★★☆☆☆
有個類似冰箱味的味道，整體口感一般，就是個安全牌，不知道要喝什麼的時候就會考慮它。

📍2、鮮乳坊．推薦★★★☆☆
每100ml熱量66大卡
奶香★★★☆☆
口感濃度★★★☆☆
跟很多家飲料店合作，在小農牛奶裡面算有名的，奶味比瑞穗還要更濃一些些、冰箱味淡很多，但有個像是在牧場喝現擠牛奶生生的味道。

📍3、高大．推薦★★☆☆☆
每100ml熱量60大卡
奶香★★☆☆☆
口感濃度★★★★★
奶味超級濃，雖然成分表寫100%鮮乳，但喝起來有點奶粉的味道，包裝設計不是很好，純紙盒包裝沒有塑膠蓋，只能直立放冰箱。

📍4、Arla無乳糖牛奶．推薦★★★★☆
每100ml熱量56大卡
奶香★★★☆☆
口感濃度★☆☆☆☆
包裝特別標註含乳糖酵素，乳糖不耐症的人也可以喝。味道是八款裡面喝起來算偏甜的，口感很清爽，不是走濃醇香路線。

📍5、福樂一番鮮．推薦★★★☆☆
每100ml熱量65大卡
奶香★★★☆☆
口感濃度★★☆☆☆
味道跟瑞穗很像，奶味跟順口度算中間等級，也是高溫殺菌處理，但奶味沒有瑞穗全脂那麼濃，喝起來沒有冰箱味，算是一款中規中矩的牛奶。

📍6、崙背小農．推薦★★★☆☆
每100ml熱量69大卡
奶香★★★☆☆
口感濃度★★★☆☆
印象中小有名氣的小農鮮奶，包裝上寫用超高溫殺菌，但沒有鮮乳坊奶味那麼濃，整體口感還算順口，有股淡淡的牧場牛奶味。

📍7、義美．推薦★★★☆☆
每100ml熱量66大卡
奶香★★★★☆
口感濃度★★★☆☆
前陣子蠻多人討論，很多人會搭茶類飲料，單喝奶味偏濃，整體喝起來算順口。

📍8、牧真小農．推薦★★☆☆☆
每100ml熱量65大卡
奶香★★★☆☆
口感濃度★★★★☆
也是高溫殺菌處理，所以奶味偏重，比瑞穗跟鮮乳坊還濃，但比高大還要再淡一些。

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