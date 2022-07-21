吳宗憲明年升格當阿公 二女兒「想生3個」背後原因超暖
59歲的「綜藝天王」吳宗憲日前向《NOWnews今日新聞》證實當阿公，他的二女兒Vivian（吳則含）去年9月嫁給朱立倫外甥Wilson（蔣豐蔚），事隔10個月左右，就傳出29歲的Vivian已懷孕3個月的消息，而吳宗憲今（21）日與陳漢典、LuLu和比莉出席《綜藝大熱門》九週年記者會，透露Vivian預計想生3個小孩， 因為從小在大家庭長大的她，滿喜歡有許多兄弟姊妹簇擁在身旁的感覺。
吳宗憲剛受訪時，立刻開心大喊：「是的，我女兒懷孕了！」表示沒有特別送禮物祝福女兒，「我一直告訴小孩，爸爸送你們最好的禮物，就是陪伴你們長大的手足。」透露Vivian的預產期會是明年春天，確切日期則不便透露，「他們畢竟是圈外人，希望低調一些，不過女兒在第一個月就有告訴我了！」
比莉2007年罹患淋巴癌，生病後鮮少出現在螢光幕，這次她難得露臉，看起來活力十足，和主持群有說有笑，透露自己凍齡祕招就是保持愉悅的心情，「近來最開心的就是《媽，別鬧了》創下高收視。」也不忘恭喜吳宗憲即將抱孫。而談到兒子周湯豪，比莉說對方是工作狂，對感情很神祕，「他都不會跟我說（感情），不過我也不會催他。」吳宗憲還說要把尚未出嫁的三女兒介紹給周湯豪，不過目前2人私下還不認識，未來的事也很難說。