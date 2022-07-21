Maruti Suzuki全新Grand Vitara正式發表

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由印度Maruti Suzuki推出的全新Grand Vitara，是Suzuki應用全球資源共享下開發而來，也是Suzuki與Toyota基於共同聯盟的合作項目之一，在8月投產後，除了在印度銷售，還將導入非洲等市場販售。
全新Grand Vitara作為Suzuki全球SUV旗鑑，有著厚實肌肉感的外表，透過三眼式LED頭燈搭配類牛角狀鍍鉻飾板，與點格狀水箱護罩，營造霸氣，車尾則是採與肩線平行延伸左右貫穿尾燈，略顯前衛感。
座艙中，中控台中央以V型線條將視覺集中，高規車款配有全數位儀錶、抬頭顯示器、全景式天窗、無線充電板等配備，儀錶板上缘與門識板採合成皮革包覆，有波爾多紅與黑色兩種色調可選擇，搭配對比銀色縫線提升質感，後座也配有無線充電與空調出風口，車輛也可與Maruti Suzuki開發的“Suzuki Connect” App互聯。
動力系統部分，有輕油電混合動力與印度首次導入的智慧電動混合動力可選擇。輕油電混合動力搭載排氣量1,462c.c.之四缸引擎搭配12V電能輔助系統，可輸出103.06PS最大馬力與136.8kgm最大扭力，可選擇搭配五速手排或六速自排變速系統，並指有五速手排車型可選配All Grip四輪傳動系統；油電混合系統，搭載一具排氣量1,490c.c.四缸引擎，搭配可輸出59kW之電動馬達，綜效瑪莉為115.56PS，綜效扭力為141Nm，並搭配e-CVT變速系統。