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說中了？美國剛示警　俄外長就嗆「目標不再限於頓巴斯」

▲美國國安會近日示警，俄羅斯的野心恐怕不只有在頓巴斯地區。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國國安會近日示警，俄羅斯的野心恐怕不只有在頓巴斯地區。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-07-21 07:04:22

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）20日表示，莫斯科在烏克蘭的軍事目標不再只集中於烏國東部的頓巴斯地區，聲稱若西方繼續援助烏克蘭武器，俄羅斯不排除會將目標移動得更遠。而在拉夫羅夫之前，白宮國安會19日便已警告，俄羅斯正在重施2014年吞併克里米亞半島的伎倆，預計將強佔更多烏國領土。

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綜合外媒報導，美國國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）週二警告，美國接獲有關情報，大量證據顯示，俄羅斯正在為吞併更多烏克蘭領土「奠定基礎」，將直接侵犯烏克蘭的主權。

19日在白宮簡報室發表談話時，柯比聲稱，俄國將採取與2014年吞併克里米亞半島「非常相似」的劇本，並已經在烏克蘭的俄控地區，任命代理官員管理，還採取了強迫居民申請俄羅斯公民身份、簽發俄羅斯護照、控制電信基礎設施、設立俄羅斯銀行以使用盧布等措施，而美國也知曉他們下一步或將採取什麼行動。

柯比進一步指出，這些由俄羅斯指派的代理官員，將安排有關地區舉行加入俄羅斯聯邦的虛假公投，然後利用這些假公投作為基礎，試圖吞併烏克蘭主權領土，包括赫爾松（Kherson）、扎波羅熱（Zaporizhzhia ）、頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）等地區。

柯比並表示，烏克蘭俄控地區的代理人不排除將在今年稍晚舉行公投，時間點可能會與俄羅斯9月的地方選舉同步，還說俄羅斯任何的否認都將毫無意義，因為俄國先前也曾說過不打算入侵烏克蘭。

雖然克里姆林宮沒有立即對此做出回應，但俄羅斯國營媒體報導了柯比的評論，聲稱96.7%的克里米亞選民都支持2014年俄羅斯的吞併行為。

在柯比發表有關消息的同一天，拜登（Joe Biden）剛歡迎了烏克蘭第一夫人歐倫娜‧澤倫斯基（Olena Zelenska）的到來，並向美國國會議員發表演說，呼籲對烏克蘭提供更多武器援助，對抗俄羅斯的「飢餓遊戲」。

▲烏克蘭第一夫人歐倫娜‧澤倫斯基（Olena Zelenska）20日對美國國會議員發表演說，呼籲對烏克蘭提供更多武器援助，對抗俄羅斯的「飢餓遊戲」。（圖／美聯社／達志影像）
▲烏克蘭第一夫人歐倫娜‧澤倫斯基（Olena Zelenska）20日對美國國會議員發表演說。（圖／美聯社／達志影像）

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