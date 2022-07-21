說中了？美國剛示警　俄外長就嗆「目標不再限於頓巴斯」

我是廣告 請繼續往下閱讀
19日在白宮簡報室發表談話時，柯比聲稱，俄國將採取與2014年吞併克里米亞半島「非常相似」的劇本，並已經在烏克蘭的俄控地區，任命代理官員管理，還採取了強迫居民申請俄羅斯公民身份、簽發俄羅斯護照、控制電信基礎設施、設立俄羅斯銀行以使用盧布等措施，而美國也知曉他們下一步或將採取什麼行動。
柯比進一步指出，這些由俄羅斯指派的代理官員，將安排有關地區舉行加入俄羅斯聯邦的虛假公投，然後利用這些假公投作為基礎，試圖吞併烏克蘭主權領土，包括赫爾松（Kherson）、扎波羅熱（Zaporizhzhia ）、頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）等地區。
柯比並表示，烏克蘭俄控地區的代理人不排除將在今年稍晚舉行公投，時間點可能會與俄羅斯9月的地方選舉同步，還說俄羅斯任何的否認都將毫無意義，因為俄國先前也曾說過不打算入侵烏克蘭。
雖然克里姆林宮沒有立即對此做出回應，但俄羅斯國營媒體報導了柯比的評論，聲稱96.7%的克里米亞選民都支持2014年俄羅斯的吞併行為。
在柯比發表有關消息的同一天，拜登（Joe Biden）剛歡迎了烏克蘭第一夫人歐倫娜‧澤倫斯基（Olena Zelenska）的到來，並向美國國會議員發表演說，呼籲對烏克蘭提供更多武器援助，對抗俄羅斯的「飢餓遊戲」。