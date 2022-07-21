正面曝光！重機妹「後座美背全裸」被拍爆紅 本尊現身了
日前一名網友在臉書社團中轉傳兩張辣照，只見照片中重機後座的女子穿著相當清涼，秀出美背、長腿，騎乘過程中「傲人上圍」則也是辣翻全場，讓不少網友狂讚「這種真的不會超車」，而如今，本人也曝光，透露「未來也會趕緊考取駕照，加入重機的大家庭」。
日前有網友在臉書社團《重機車友各區路況、天氣回報中心》貼出照片，只見一名辣妹坐在重機後座，下身穿黑色破洞小熱褲，露出長腿相當吸睛；上半身則穿一件只靠3條鍊子繫著的性感背心，大秀美背。而下一張照片則更火辣，前面正在騎乘的過程中，女子緊緊抱著騎士，從側面看好身材藏不住，引起討論。
而據《Ettoday》報導，該名女子的真實身分是名為「Gina」的女生，其實並不是網紅，不過IG的追蹤人數也有高達1.5萬，對於車友們的熱情回應坦言有點嚇到，透露自己今年才22歲，身高為170公分。
Gina表示，平時跟著哥哥們坐車騎車，也會不斷提醒她安全駕駛觀念，這次趁假日騎車到北宜，也看到一個完整的汽、機車生態，騎士大哥也有考慮到行車安全，因此沿路都維持緩慢速度，也謝謝大家的擔心，「我會趕快考取駕照，加入大家的行列喔！考上駕照後，也會將裝備以及護具一起購入！」（編輯：張嘉哲）