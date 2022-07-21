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坤輿掩埋場試運轉！凌晨爆衝突7人傷　陳椒華批警方包庇

▲立委指控苗栗坤輿掩埋場為今、明兩天要進行試營運而發動夜襲，欲排除自救會設在門口的石塊，大批黑衣人從場內竄出，挖土機先移除水泥塊，爆發流血衝突。（圖／翻攝自陳椒華臉書）
▲立委指控苗栗坤輿掩埋場為今、明兩天要進行試營運而發動夜襲，欲排除自救會設在門口的石塊，大批黑衣人從場內竄出，挖土機先移除水泥塊，爆發流血衝突。（圖／翻攝自陳椒華臉書）

記者呂炯昌／綜合報導

2022-07-21 09:15:502022-07-21 09:18:02

苗栗坤輿事業廢棄物掩埋場爭議不斷，今（21）日凌晨3點再度爆發衝突，釀7人受傷。立委指控坤輿為今、明兩天要進行最大量試營運而發動夜襲，欲排除自救會設在門口的石塊，大批黑衣人從場內竄出，挖土機先移除水泥塊，再破壞坤輿自設的圍籬，讓黑衣人突圍衝出，與鄉親發生衝突，釀成多人受傷。

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時代力量立委陳椒華指出，現場雖有大批警力，但仍發生流血衝突，自救會控訴苗栗警方的盾牌卻對著手無寸鐵的鄉親，而非坤輿黑衣人，甚至警方縱容坤輿黑衣人施暴、使用辣椒水，造成鄉親受傷流血，多人遭辣椒水襲擊，甚至眼睛受傷，數人由救護車送醫。一波衝突過後，苗栗環保局科長到場宣布坤輿試運轉的地磅有問題，尚未取得環保局同意，目前試運轉讓廢棄物進場是不合法的，才暫時停止衝突與對峙。

對於半夜發生的流血衝突，陳椒華嚴正譴責黑道坤輿公司的暴力行為，「若是一家正派經營的公司，怎會數度召集黑衣人在半夜發動突襲行動，對苦守在現場的老弱鄉親暴力相向呢？」

陳椒華也譴責苗栗警方執法不力，未善盡保護人民的責任，縱容坤輿公司黑衣人暴行，甚至未逮捕現行犯。她也質疑，「苗栗縣環保局更是奇怪，不早點宣布坤輿的地磅尚未獲得認可，等到發生流血衝突才出來說坤輿違法，簡直莫名其妙！」非要等到出事才要出面宣布違法？

陳椒華更譴責一路護航坤輿公司的苗栗縣政府，「要不是縣府執意再度同意坤輿試運轉，怎會再發生流血衝突？」她也譴責環保署，要不是環保署長張子敬沒有擔當，怎會讓徐耀昌縣長主政的苗栗縣政府亂搞呢？到底坤輿公司有什麼天大的本事，能讓中央和地方政府護航到這種程度？連警方也縱容？


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