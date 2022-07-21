轉型電動車傳福特大砍8千人　燃油車部門成重災區

MoneyDJ新聞 2022-07-21 08:13:20 記者 李彥瑾 報導
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全球電動車市場競爭激烈，傳統車廠也開始全力備戰。彭博社7月20日引述知情人士爆料，汽車大廠福特(Ford Motor)準備在未來幾週內裁員多達8,000人，以降低成本並投注更多資金發展電動車。
據彭博社報導，知情人士表示，此次裁員主要影響福特負責燃油車業務的「Ford Blue」部門，以及其他部門的月薪制員工。不過，這項裁員計畫尚未正式拍板，細節可能會有所變動。
知情人士稱，福特可能會分階段裁員，最快可能會在今年夏天開始進行。福特在美國僱用約31,000名月薪制員工，預計是本次裁員的重災區。
路透社報導，福特發言人表示，不回應市場傳聞，已安排在21日召開視訊會議，向投資人說明規劃如何實現2023年電動車年產量達60萬輛、2026年底超過200萬輛的目標。
今年3月，福特宣佈加碼電動車投資金額，從原先的2025年投資300億美元，提高到2026年投資500億美元，同時調整組織架構，將燃油車和電動車業務切割開來，分成Ford Blue和Ford Model e兩個獨立部門，以在當前的電氣化潮流下加速發展電動車。
根據福特4月27日發佈的財報，2022年第一季(1-3月)淨損31億美元，主要受旗下轉投資電動車製造商Rivian的投資損失54億美元所拖累。福特定於美國時間7月27日發表第二季財報。
MoneyDJ XQ全球贏家系統報價顯示，20日福特(F.US)股價上揚1.11%、收12.73美元，今年以來挫跌38.71%。
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資料來源-MoneyDJ理財網