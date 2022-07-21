名家論壇》錢震宇／恩恩案竟是林佳龍選舉起手式

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這一字一句，林佳龍刻意劍指侯友宜，試圖將因為疫情導致的悲劇染上政治，而林佳龍的一字一句也正刻劃在當今民進黨執政的日常作為上。如今的當權者就是林佳龍所屬的民進黨，面對林智堅的論文抄襲風波、陳時中的防疫政策失當，高端疫苗的爭議、快篩劑採購弊案，再到落跑市長的質疑，民進黨沒有一個人講清楚，不是蒙混過去，就是裝死擺爛，這難道不是權力的傲慢嗎？
林佳龍想要用恩恩事件來批判侯市府，那請先以同樣的態度跟標準來檢驗陳時中的防疫作為，請問陳時中有沒有對因為疫情離世的8318位國人道歉或深感愧疚，沒有！請問林佳龍除了下台外，又給因為太魯閣出軌意外身亡的49位罹難者家屬什麼承諾或保證嗎？所以指責別人並不會讓大家忘記你曾經做過什麼事情。
說起民進黨好像都是以「清算前朝」當成競選主軸，林佳龍消費恩恩案、陳時中說台北市已經停滯太久，用負面攻擊來打選舉；但另一方面，你說民進黨打負面選戰，但他遇到民進黨執政的縣市又開始逢迎拍馬，林智堅要選鄭文燦的桃園市，就說鄭文燦做得很好，他一定可以無縫接軌。見人說人話、見鬼說鬼話，說民進黨是雙標黨一點都不為過。
此外，台灣基進黨的議員參選人張博洋批評林佳龍「把這件事跟自己的選舉結合，我真的不知道這種人腦袋都裝什麼」，又嗆林佳龍「當選就公布真相，這句真的很噁心」，結果被1450出征，最後基進黨主席跟張博洋雙雙跟林佳龍致歉，張博洋還被拔掉黨職，這種「遊街式」的謝罪看在自詡民主自由的台灣真的是笑話。
基進黨自此可謂滅黨了，真的好好想想要不要解散加入民進黨，還是回到之前就乖乖當個基進側翼就好，等民進黨說要發動甚麼議題再動作，只是評論林佳龍消費恩恩案就被綠營出征，網友形容「連內臟都被吸光了」，說得非常到位。可見在民進黨的黑幫統治下，不可能讓你有任何批評或質疑，何況是你只是幫派的分會。
林佳龍事後說，「追求真相，不是為了批鬥，而是為了不再犯同樣的錯」，真是此地無銀三百兩。如果真的為了追求真相，不是應該支持檢調公正調查，交由司法好好把案件調查清楚嗎？此時此刻，選擇批鬥侯友宜，說穿了就是政治考量，背後目的就是要激化藍綠對決，重點還是選票，根本不是為了恩恩。
因疫情離世的孩童，每個縣市都有，也都是令人難過且悲傷的事件。恩恩是第一起孩童染疫死亡的不幸事件，所以引發全台灣高度關注，恩恩父親持續追查，就因為如此被綠營有心人士盯上，操作成選舉工具，這不僅對安安父親努力追真相不公平，也是綁架了民眾良善的初心。
惻隱之心，人皆有之，但是非之心，更是重要。如果恩恩案的是非不是透過司法，而是需要靠選舉，或是靠一個人的當選才能解答，那這樣的民主政治是徹底失敗的，這樣的候選人終究只是踩踏別人悲劇只為成就自己的假面人。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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