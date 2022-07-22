名家論壇》黃創夏／別逗了，蔣萬安不如馬英九

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如此的脆弱，真的是遠遠不如馬英九當年光復首都台北市的選舉能力了。
當時馬英九宣布參選之時，面對著是選舉技能一等一的陳水扁，馬英九好長一段時間就是穿著短褲在慢跑，很多泛藍支持者急得不得了，也是猛烈抨擊馬英九是「亂槍打鳥」，每天不曉得在幹些啥事！
其實，那是馬英九的一個策略，「焦躁動員」，從政以來，馬英九的《金馬兵法》一向是以「善惡兩邊分，挺馬放中間」之「鬼神對比，焦躁動員」為心法。
這個傳承自金溥聰心法的戰神秘訣，一定要會找一個馬英九的對立面，讓「這個對立面」張牙舞爪「鬼」形象對比馬英九淳厚悲憫「神」的純潔與無奈，把「護馬」搞成是「價值與良善」的捍衛聖戰，讓自居是良善的人民充滿焦躁，因擔心「壞人得逞」而自動歸心，進而「呼群保馬」。
要呼群保馬，就要讓馬迷們產生「好人被欺負」的焦慮感。所以，一定要有一個「壞人」要被創造出來。 過去，這個「壞人」是陳水扁；馬英九當時也是在綿密的民調之下，看似漫無目的地再亂跑，其實那是根據精密的民調，專跑需要補強和有機會鬆動的小巷和里鄰，然後不斷讓陳水扁張牙舞爪，打出陳水扁「鴨霸」，達到藍軍焦躁的目的，最後陳水扁急中生錯，打出「貴賓狗和土狗」，犯了主動挑起族群對立之大錯，替馬英九陣營完成陳水扁是「魔」的人設想定。
請問蔣萬安，你搞了這麼多天，你有展現自己哪一點「優點」？你有有甚麼策略把對手化身為「魔」？
蔣萬安到如今等於是啥事都不做，更何況蔣萬安更沒有當時馬英九因掃黑被拔法務部長、因白曉燕命案和腐敗國民黨切割等等足以彰顯自己的成績，只學馬英九的皮毛，真是比東施效顰更不如！
更何況，陳時中可比當年氣盛的陳水扁，沉穩許多。
陳時中令人驚豔的是他身上真的很有民進黨選舉的「魂」，節奏和動作比那個宣布參選至今還在亂槍打鳥、不知在幹啥的蔣萬安強多了。
陳時中的「起身炮」華麗，他馬上就打出組織即將就位，又是吳思瑤可能擔任競選總幹事、陳建仁打選邀請擔任競選主委、立即成立粉絲專業、而且拋出「台北市停滯太久了」，「我的太太不常發臉書」、主動出擊和柯文哲你來我往，掌握話題主動權，馬上讓自己在這場選戰中，穩居主場C位。
陳時中的戰略很清晰，反正柯文哲一定會找機會找陳時中吵架，與其被動回應柯文哲的口水，不如主動設定戰場，誘使柯文哲自動跳進場，更何況「台北停滯」還有「太太發臉書」，這些事情，黃珊珊不適合也不應該發言，讓一個在選票上根本不會有名字的柯文哲搶盡聲量，最苦的，就是黃珊珊。
陳時中當然仍有隱憂，最新的民調，陳時中、蔣萬安、黃珊珊三人都十分接近，就算有些民調陳時中表面上是搶到第一，但有約三成左右觀望和拒絕表態，說穿了是台北市選民有三到四成另有想法，所以三個候選人至今連基本盤該有的數據，都還差了一大截‧‧‧
這樣的態勢才是陳時中的警訊、代表著恐怕中間選民、甚至是淺綠選民，還是有很多需要探討的不認同之處，以目前情勢來看絕不是所謂的「落跑」，而是在過去兩年多的防疫過程當中、有某些尚未被凸顯的某些作為讓選民有疑慮，如果不能提前找出來並因應，恐怕都還是陳時中將來的包袱。
不過，陳時中也許也不必太擔心，因為他的對手是蔣萬安，就算真的出現破口，蔣萬安也未必有反應的能力。