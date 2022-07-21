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林智堅陷論文風波　鄭文燦：已找到資料正在比對

▲桃園市長鄭文燦指出，林智堅已找到相關資料，目前正在比對中。（資料圖／林智堅辦公室提供）
▲桃園市長鄭文燦指出，林智堅已找到相關資料，目前正在比對中。（資料圖／林智堅辦公室提供）

記者王敏旭／台北報導

2022-07-21 10:21:562022-07-21 10:22:50

針對代表民進黨參選桃園市長林智堅陷入論文風波，桃園市長鄭文燦接受「鏡新聞調查報告」專訪時表示，選舉歸選舉、論文歸論文，目前已找到舊資料跟論文草稿、指導教授的電子信箱，這部分正在比對另名研究生的資料。

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鄭文燦說，林智堅的2本論文一個在2008年中華大學的碩士，一個是2015台大的碩士，兩個論文的指導教授都有發表聲明，認可論文。

鄭文燦表示，台大的碩士論文在比對上，有另外一本跟林有一定的相似度，教授陳明通教授有說，林智堅提供民調資料以及論文架構，給另外研究生參考，但林不認識那名研究生，透過陳明通來徵詢。

鄭文燦表示，陳明通也說明，林智堅具有原創性，且論文內容跟結論不一樣的，研究是同一場選舉、不一樣主題，這部分給學術倫理委員會來判斷，是否有任何跟規範扞格的地方，這部分要面對與承擔。

另外2008年中華大學的論文，鄭文燦指出，竹科所謂調查報告，跟林智堅論文重疊度高，林在竹科調查報告是擔任無給職的研究助理，後來也自己發表論文，林論文發表在前，後來又形成碩士論文，指導教授用這份論文也交給竹科。

鄭文燦表示，要釐清當時論文規範是什麼，會重疊是同一個研究主題，這部分必須由中華大學來釐清，時序上林智堅在月刊上發表論文，是早於教授交給竹科的報告。

至於論文是否影響選戰，鄭文燦說，還沒辦法精細判斷影響大或小，是按照既定選舉步調，步步為營爭取每張選票，他認為選舉跟論文即便可以分開，但還是要正面面對，林智堅會去釐清過程。

鄭文燦也說，要找到2008年完整資料不容易，因為很久了，當時林智堅也是小助理，沒有擔任公職；2015年林已擔任市長，好像找到以前就資料跟論文草稿，跟指導教授的電子信箱。

鄭文燦表示，找到資料的部分已正在比對，比對形成論文時間，時序上是不是在另外研究生之前，這要比對，目前已有很多草稿資料。

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