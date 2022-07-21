蕭美琴出席美眾院中國工作小組會議　談及對台軍售

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麥卡錫表示，台灣是個充滿活力、蓬勃發展的民主政體。但過去幾延年，來自北京的挑釁日益增加，必須努力阻止中共的挑釁，以免為時已晚。今天召開這場會議正是因為了解情勢的急迫性。
他指出，美國國會必須持續採取行動，不僅要威嚇共產中國，還要加強與台灣的關係。他也提出多項解決方案，包括考慮增加對台軍售、提供台灣正確的武器以對抗中共、允許台灣參與環太平洋軍演（RIMPAC）等軍事演習、允許台灣在美國展示國家主權象徵、增加商業與貿易聯繫、實現國防工業基地現代化以確保無與倫比的軍事能力，支持台灣是正確的，符合美國最大利益。
談到對台軍售，中國工作小組主席、眾院外交委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）也指出，美方應盡一切努力武裝台灣，不能重蹈烏克蘭的錯誤，等遭到入侵已為時已晚，「我們必須現在就武裝台灣」。
眾議員金映玉（Young Kim）表示，隨著台灣面臨中共日增的挑釁，美台夥伴關係的重要性更重於以往，這也是她和麥考爾共同提出「武器出口交付解決方案法案」（Arms Exports Delivery Solutions Act）的主因，目的是希望在中共持續挑釁之際，確保這些防衛性武器能盡快交付台灣。
金映玉領銜並獲麥考爾支持的「武器出口交付解決方案法案」日前以修正案方式納入眾院版「2023財政年度國防授權法案」（NDAA FY23），法案並已在眾院院會表決通過。
蕭美琴會後接受訪問時表示，中國工作小組成員都十分專注印太事務，尤其是中國政策領域，很榮幸能獲邀與他們座談，也珍惜與每個國會議員互動的機會。對於議員關注對台軍售議題，她指出，在不對稱戰力建軍方面，台美雙邊有長年的溝通與共識建立，近期也取得部分進展，對於美國國會朋友的持續關心與支持，她表示感謝。
對於傳出聯邦眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）規劃8月造訪台灣，蕭美琴則指出，台灣許多人都非常欽佩她長期對人權價值的堅持與對台灣的友誼，各種國會邀訪一直都是駐美代表處的工作。對於其他訊息，她沒有進一步可以說明的。（編輯：高照芬）1110721