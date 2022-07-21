詹雅雯上億財產留給她！日吞40顆藥抗瘤 遺囑受益人曝光
金曲歌后詹雅雯罹患腦動脈血管瘤，4月開刀從鼠蹊部放導管，連接到腦動脈放支架，術後鼠蹊部傷口發生動脈大出血，「噴血的聲音『噗哧噗哧』的，好嚇人。」詹雅雯從加護病房救回一條命，對生死超然看淡，甚至已經立好遺囑，上億財產其中一個受益人，就是處理詹雅雯大小事務的表妹經紀人。
詹雅雯把財產分成保險、版權、房產、存款4個部分，據《三立新聞網》報導，其中一個受益人是表妹經紀人，另外還有弟弟妹妹，他們會按照詹雅雯的囑咐，代她把錢捐給弱勢團體，詹雅雯在台大醫院已經簽好放棄急救書、器官捐贈書，全身器官都拿來幫助別人，眼角膜、肝臟、心臟、皮膚、骨頭一概捐贈。
詹雅雯1天吃將近40顆藥維生，她靠抗凝血藥來維持血液流動性，不能便秘、嘔吐，只要用力過度、情緒起伏激烈，就有可能腦中風，加上她長期營養不良，又有呼吸中止症，常常睡覺的時候呼吸不到空氣驚醒，每天好幾次。8月詹雅雯要在高雄巨蛋舉辦「大跨越」演唱會，她視之為生前告別式，要與萬人一起告別恐懼、病痛、疫情。
詹雅雯說隨時離開也沒有遺憾、沒有害怕，「每天都在想要跟自己好好道別，好好安慰自己，有病沒有苦，雖然生病了，都會用第三人稱來看自己，『妳很好、妳很棒』，還會問自己下一分鐘就往生的話，會有遺憾嗎？」她自認人生無悔，只希望爸媽早日看開，放下這個掛心的女兒。