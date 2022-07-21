《小小兵》怎麼分性別？導演揭密「1原因」：從來沒注意

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小小兵的髮型除了假髮造型之外，全部總共只有5種，包含光頭、沖天炮、小平頭、五分頭。作者還曾透露，將所有小小兵的高矮胖瘦、單眼雙眼、髮型特徵進行排列組合後，其實只會有48種不同的小小兵。不過，在電影中有名字的特殊小小兵，有可能會獲得特殊造型，像是可愛的主角「蘿蔔」，就有一棕一綠的異色瞳，新角色「托托」也是比其他小小兵更巨大的特殊體型。
🟡祕密2：如何區分小小兵的性別
很多人都好奇小小兵的性別，根據電影導演透露，目前電影中出現過的所有小小兵們，全部都是男性。至於為何沒有女性小小兵，只因為導演覺得「小小兵的言行舉止都非常愚蠢，無法想像他們是女孩。」
🟡祕密3：小小兵與肖肖兵的顏色
小小兵身上的黃色代表快樂及活力，而在電影《神偷奶爸2》中出現的邪惡反派「肖肖兵」則設定為紫色，除了表達陰鬱的感覺，紫色在色譜上也是黃色的對比色，用這樣的設計來隱喻小小兵和肖肖兵是相反的存在。此外，使用色票比對也能發現，每一隻小小兵身上的顏色都是一模一樣的黃色，並不會因為角色而有所不同。
🟡祕密3：小小兵為什麼愛吃香蕉
「Ba～na～na～」小小兵對香蕉的喜愛讓人印象深刻，而喜歡香蕉的設定，其實在角色誕生時就已經決定。原因也非常單純，除了作者私心喜歡以外，也是因為「Banana」這個詞的發音很可愛。除了香蕉之外，蘋果、木瓜是小小兵們其次喜歡的水果，只要看到其中一種，他們就會陷入瘋狂。除了這些水果，小小兵們也非常喜歡馬鈴薯，所以「Po～ta～to～」也是他們常唱的歌。
🟡祕密4：小小兵的牙齒
很多人都知道小小兵是3根手指及3根腳趾，不過還有個驚奇的小祕密，由於小小兵們原先只是陪襯的角色，因此被設定為暴牙，沒想到電影播出後居然大紅大紫，於是在《神偷奶爸2》電影中他們都獲得了整齊的牙齒。
🟡祕密5：小小兵角色人氣排名
除了最常見、最好分辨的蘿蔔（Bob）、凱文（Kevin）和史都華（Stuart）之外，《DailyView網路溫度計》分析網路聲量發現，小小隻的「蘿蔔」（Bob）堪稱小小兵中的可愛擔當，不出所料成為所有小小兵人氣排行第1名，且網路聲量遠遠超過其他小小兵。
「托托」（Otto）是這次電影中的新角色，戴著牙套是最大特色，在短時間內累積起超高人氣，甚至打敗主角小小兵三人組中的史都華和凱文，躋身人氣排行第二名。辨識度最高的「凱文」（Kevin），身形高挑加上一撮往上豎起的沖天炮髮型，在小小兵當中非常顯眼，奪下排行第三名，其次依序是史都華（Stuart）、馬克（Mark）。