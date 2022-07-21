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遭譏躺平族　蔣萬安公布兩發言人、批陳時中防疫破口隊

▲蔣萬安遭譏選戰選成躺平族後，火力全開，他今日批評陳時中的競選團隊是防疫破口隊。（圖／資料照片）
▲蔣萬安遭譏選戰選成躺平族後，火力全開，他今日批評陳時中的競選團隊是防疫破口隊。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2022-07-21 10:46:52

國民黨台北市長參選人蔣萬安因遲遲沒有公布競選團隊，遭譏把選戰選成「躺平族」，蔣萬安今（21）日即公布由立委李貴敏、李德維擔任團隊發言人，蔣萬安今日的砲火也比較猛烈，他批與其急就章的找人加入團隊，更就要的是找什麼人加入團隊，像陳時中的團隊就是「防疫破口隊」。

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蔣萬安說，李德維跟李貴敏是他立院很好的同事，他們並肩作戰，而李貴敏是非常專業律師，長期協助企業、新創公司進行法律諮詢，李德維則關注教育議題，對於文化政策熟悉，兩人加入發言人團隊，未來溝通會更加順暢，也能代表團隊發言立場。

至於是否曾經想找前立委李彥秀擔任競選總幹事，蔣萬安說，一開始很希望網羅各方支持力量，納入團隊，現在大家都是台北隊，與其很快速、急就章的找人加入團隊，更重要的是找什麼人進團隊。

蔣萬安批，陳時中的競選團隊就是防疫破口隊，有人要大家積極染疫、有人協調3+11、有人要大家不要戴口罩、有人不替萬華人說話，完全傷害在地人的感情，這樣的用人沒有在乎在地人的感受。

媒體也詢問，陳時中昨天去萬華被民眾嗆聲，民眾遭隨扈拖離，引發討論，蔣萬安說，身為民代在地方遇到不同聲音的民眾是很正常的事，日前他也碰到一位大姐跟他要DNA，他就跟民眾說自己會加倍努力、爭取認同；而陳時中嘴上說以民為先，卻把民眾拖到一邊，陳時中說責任來他就扛，結果責任還沒來，民眾就被扛到一邊。

蔣萬安強調，他有信心，民眾看到兩個不同個性的候選人，他面對不同意見的方式會受到肯定。

至於陳時中自評防疫成績75到80分之間，蔣萬安直言，陳時中的防疫成績就是不及格，不管是3+11拿不出會議紀錄，到疫情爆發買不到疫苗，還有讓民眾大排長龍買不到快篩，政府就是沒有做好準備就讓民眾跟疫情共存，成績不及格，陳時中應該好好問問因疫情離開人世染疫者的家屬，如何替陳時中打分數。

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