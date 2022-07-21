遭譏躺平族　蔣萬安公布兩發言人、批陳時中防疫破口隊

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至於是否曾經想找前立委李彥秀擔任競選總幹事，蔣萬安說，一開始很希望網羅各方支持力量，納入團隊，現在大家都是台北隊，與其很快速、急就章的找人加入團隊，更重要的是找什麼人進團隊。
蔣萬安批，陳時中的競選團隊就是防疫破口隊，有人要大家積極染疫、有人協調3+11、有人要大家不要戴口罩、有人不替萬華人說話，完全傷害在地人的感情，這樣的用人沒有在乎在地人的感受。
媒體也詢問，陳時中昨天去萬華被民眾嗆聲，民眾遭隨扈拖離，引發討論，蔣萬安說，身為民代在地方遇到不同聲音的民眾是很正常的事，日前他也碰到一位大姐跟他要DNA，他就跟民眾說自己會加倍努力、爭取認同；而陳時中嘴上說以民為先，卻把民眾拖到一邊，陳時中說責任來他就扛，結果責任還沒來，民眾就被扛到一邊。
蔣萬安強調，他有信心，民眾看到兩個不同個性的候選人，他面對不同意見的方式會受到肯定。
至於陳時中自評防疫成績75到80分之間，蔣萬安直言，陳時中的防疫成績就是不及格，不管是3+11拿不出會議紀錄，到疫情爆發買不到疫苗，還有讓民眾大排長龍買不到快篩，政府就是沒有做好準備就讓民眾跟疫情共存，成績不及格，陳時中應該好好問問因疫情離開人世染疫者的家屬，如何替陳時中打分數。