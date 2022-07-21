過度依賴！美商務部長：若台晶片斷供 美國恐陷深度衰退
美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）20日表示，美國過度依賴外國製造的晶片，導致隱藏風險，在這種情況下，若台灣的晶片供應中斷，美國不排除會陷入立即性的深度衰退。
根據美國《全國廣播公司商業頻道》（CNBC）報導，雷蒙多週三接受專訪表示，儘管還是有不少電腦晶片是由英特爾等公司在美國設計的，但製造地點也同樣重要，直言：「想像美國無法再獲得目前在台灣製造的晶片，這將是一個可怕的情景，是深度且立即性的衰退，將無法製造軍事裝備保護自己，我們需要在美國製造，需要一個生產基地來製造這些晶片，至少本土要有足夠的晶片，否則我們會過度依賴其他國家。」
報導指出，雷蒙多發表相關言論之際，正值美國國會將針對一項為美國半導體製造提供資金的法案進行表決，規模超過500億美元（折合新台幣約1.49兆）。
儘管法案有利於美國半導體產業的本土發展，但因其中有條款提到，若企業獲補助在美設廠，擬在一段時間內，禁止該企業擴大在中國的投資，因此引發部分大廠反彈；此外，也有人質疑花這麼大筆錢是否有意義。
面對相關批評，雷蒙多則聲稱，半導體是支撐所有創新產業所需的基石技術，提醒說美國已太過依賴外國製造的晶片，有90%的先進晶片是從台灣購買的，這已造成國安風險。