連2天欲向陳時中陳情　虧損投資人：曾找蔣萬安4次仍無解

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陳時中受訪時對此表示，自己昨天已經瞭解該名陳情者有其他非針對防疫等事情要陳情，自己與團隊願意透過任何管道來瞭解，至於警察有維持秩序的做法，對任何參選人都會是一樣的。
陳時中表示，昨天該人士去龍山寺抗議就有看到，也瞭解他有另外的事情想要陳情，市民有任何意見，自己願意透過任何管道來了解並協助解決，昨天是地方的維安覺得形式上有需要這樣做，事前自己也不了解這樣的情形。
即便如此，國民黨台北市長參選人蔣萬安仍批評陳時中嘴巴說「以民為先」，卻把民眾「拖到旁邊」，陳時中對此表示，這事情大家都是同理心，警察有維持秩序的做法，對任何參選人都會是一樣的。
陳時中競選團隊發言人莊瑞雄將陳情事證收下，並承諾會向金管會了解相關事件後再聯繫他。該名陳情人被網紅四叉貓（劉宇）起底是蔣萬安與柯文哲的粉絲。對此，該陳情人今天也說，自己從2016年就向蔣萬安陳情，且與蔣碰面4次，蔣稱此案十分複雜，恐需要多找一些立委共同來協調，因此他才想向陳時中陳情。
陳時中競選總幹事吳思瑤20日晚間也表示，陳抗者是「0206期權受害自救會」成員，是俗稱「0206選擇權大屠殺」的期貨市場價格波動事件中，因期貨商強制平倉而血本無歸的投資人，高達千位。新聞一查就可以看見許多他們2018年以來到處陳情，包括總統府、行政院、證交所等。
吳思瑤說，這位陳姓先生是來陳情而不是抗議，也不是只針對陳時中個人，更不是藍營民代帶風向誣指是不滿「防疫破口」而來鬧場，呼籲相關政治操作適可而止。