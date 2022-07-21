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連2天欲向陳時中陳情　虧損投資人：曾找蔣萬安4次仍無解

▲虧損投資人連2天欲找陳時中陳情。（圖／記者黃宣尹攝，2022.07.21）
▲虧損投資人連2天欲找陳時中陳情。（圖／記者黃宣尹攝，2022.07.21）

記者黃宣尹／台北報導

2022-07-21 11:20:172022-07-21 12:32:28

民進黨台北市長參選人陳時中今（21）日至大同區保安宮參拜，惟「0206期權受害自救會」成員再度現身針對投資虧損抗議，由於其在廟埕中大聲抗爭，遭到現場民眾回嗆，籲其理性。陳時中受訪時對此表示，自己昨天已經瞭解該名陳情者有其他非針對防疫等事情要陳情，自己與團隊願意透過任何管道來瞭解，至於警察有維持秩序的做法，對任何參選人都會是一樣的。

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▲陳時中今日赴大同區保安宮參拜，受到現場民眾熱情歡迎。（圖／記者黃宣尹攝，2022.07.21）
▲陳時中今日赴大同區保安宮參拜，受到現場民眾熱情歡迎。（圖／記者黃宣尹攝，2022.07.21）
「0206期權受害自救會」成員繼昨日赴萬華龍山寺向陳時中陳情後，今日又再度現身針對投資虧損抗議，由於其在保安宮廟埕中大聲抗爭，遭到現場民眾回嗆，籲其理性，也有聲音呼籲其應也要以相同標準，去找國民黨台北市長參選人蔣萬安陳情。最終在民眾與幕僚合力維持秩序下，現場參拜行程未受影響。

陳時中受訪時對此表示，自己昨天已經瞭解該名陳情者有其他非針對防疫等事情要陳情，自己與團隊願意透過任何管道來瞭解，至於警察有維持秩序的做法，對任何參選人都會是一樣的。

陳時中表示，昨天該人士去龍山寺抗議就有看到，也瞭解他有另外的事情想要陳情，市民有任何意見，自己願意透過任何管道來了解並協助解決，昨天是地方的維安覺得形式上有需要這樣做，事前自己也不了解這樣的情形。

即便如此，國民黨台北市長參選人蔣萬安仍批評陳時中嘴巴說「以民為先」，卻把民眾「拖到旁邊」，陳時中對此表示，這事情大家都是同理心，警察有維持秩序的做法，對任何參選人都會是一樣的。

陳時中競選團隊發言人莊瑞雄將陳情事證收下，並承諾會向金管會了解相關事件後再聯繫他。該名陳情人被網紅四叉貓（劉宇）起底是蔣萬安與柯文哲的粉絲。對此，該陳情人今天也說，自己從2016年就向蔣萬安陳情，且與蔣碰面4次，蔣稱此案十分複雜，恐需要多找一些立委共同來協調，因此他才想向陳時中陳情。

陳時中競選總幹事吳思瑤20日晚間也表示，陳抗者是「0206期權受害自救會」成員，是俗稱「0206選擇權大屠殺」的期貨市場價格波動事件中，因期貨商強制平倉而血本無歸的投資人，高達千位。新聞一查就可以看見許多他們2018年以來到處陳情，包括總統府、行政院、證交所等。

吳思瑤說，這位陳姓先生是來陳情而不是抗議，也不是只針對陳時中個人，更不是藍營民代帶風向誣指是不滿「防疫破口」而來鬧場，呼籲相關政治操作適可而止。

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