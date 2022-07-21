Angelababy離婚半年爆感情死穴 要求另一半「有安全感」
Angelababy 1月離婚後力拚事業，和賴冠霖搭檔演出《愛情應該有的樣子》，成為暑假最夯姊弟戀陸劇，近日Angelababy受訪分享理想中的愛情，首先要充滿安全感，彼此信任沒有猜疑，其次是兩個人可以同頻率生活，擁有共同的話題、相同的人生觀與價值觀，「用1加1大於2的能量，一起攜手前行。」
Angelababy大賴冠霖12歲，兩人製造粉紅泡泡毫無違和感，賴冠霖在劇中狂撩姊姊，他大方承認現實生活中也能接受姊弟戀，「只要遇到對的人，不管處在什麼樣的年齡段、多大的年齡差，我覺得都是能接受的！唯獨遇到對的人，你才有去面對很多問題的勇氣。」
談到印象最深的心動場面，Angelababy分享是一場兩人還沒確定關係，一起參加聚餐時，她在桌底下偷偷牽起對方的手，「在曖昧時期，表面風平浪靜，內心其實有很多小劇場，這種暗戳戳的糖最讓人動心。」賴冠霖獻出了螢幕初吻，他曝光幕後拍攝過程，「我和baby姊都會在走戲的時候去互相調整，在雙方都舒服了的狀態下才會拍。」
劇中Angelababy在職場上遇到手腳不乾淨的客戶上下其手騷擾，硬起來帥氣反抗，提到現實生活中若遇類似情況，她堅定表示，會先確認當下環境是否能全身而退，「面對職場騷擾，如果選擇一味忍讓，只會讓對方變本加厲。社會需要為女性營造更加公平的職場環境，女生一定要學會保護自己，面對任何形式的職場騷擾都要勇敢say no。」