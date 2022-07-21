為愛女教育搬家！吳彥祖賣1.2億豪宅 超高品味裝潢曝光
港星吳彥祖擁有帥氣外型，近年來也已將事業重心轉於好萊塢，也與太太Lisa.S及女兒長居美國。據悉為了女兒升學問題，計畫搬家到洛杉磯，就有網友發現他把位於奧克蘭的百坪豪宅售出，而豪宅內部裝潢也在網路上曝光，堪比樣品屋。
吳彥祖一家人長居在美國，為了女兒的教育規劃而有意搬至洛杉磯，就有網友發現吳彥祖位於奧克蘭的住宅掛牌出售，內部裝潢也曝光了。從平台資料顯示，豪宅位於當地的高級住宅區，環境相當舒適，由於吳彥祖過去畢業於建築科系，對於豪宅細節也是相當講究。
屋件占地近4000平方呎（約112坪），總共設有五間房，從照片中可以看到客廳採開放式設計，可以直接看到後院草坪及游泳池，主臥室空間大到猶如客廳一樣，配有衣帽間、超大衛浴、健身房等等，每間房配有一大片窗戶，採光狀況非常良好，整體裝潢、設計也都走簡潔、現代感，雖然沒有太多奢華裝飾，但也能感受到極高品味。
由於屋況良好，整體裝潢舒服，吸引不少買家詢問，據悉吳彥祖最終以429.5萬美元（約1.29億台幣）成交，而他在2020年是用390萬美元（約台幣1.17億）購入，帳面數字賺進約1200萬台幣。