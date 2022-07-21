Google Pixel 6a 新機預購 台灣大電信獨賣搭資費0元
Google月前發表新機Pixel 6a，當時還有特別強調台灣團隊的貢獻，Pixel 6a 主打重點功能，包括相機、聲音、連線、安全性、電池、效能表現到軟體功能或是搭配的應用程式，都有台灣團隊的貢獻，目標是打造市場上最佳的入門級豪華手機，Pixel 6a售價13990元起，即日起在台灣開放預購。
由台灣大哥大電信獨賣的全新Google Pixel 6a手機及Pixel Buds Pro無線耳機，將於7/28正式開賣，並於今(21)日起開放預購，原價13,990元的Google Pixel 6a，申辦指定資費即可0元帶回家。預購首日在台灣大網路門市預約新機且搭任一專案，或於myfone購物下單Google Pixel 6a或Pixel Buds Pro，就有機會抽中價值約8,000元的Google豪禮包。同時開賣，具有主動降噪（ANC）功能全新Pixel Buds Pro無線耳機，價格5,990元，在myfone購物預購還可獲得180天竊盜保障。
申辦台灣大5G 1,399元指定專案，綁約24個月，能以0元將Google Pixel 6a帶回家，用戶每月在momo購物網消費滿額，更可享「mo幣多」優惠最高600元momo幣回饋。7/27前在實體門市繳交1,000元訂金預購，並於8/31前申辦999元以上5G專案購機，就送1,000元momo幣。網路門市預約免訂金，搭配指定專案享2,000元momo幣回饋。
Google Pixel 6a搭載Google原生的Tensor處理器，搭配Titan M2安全防護晶片，提升運算效能，強化資安防護。6.1 吋FHD+螢幕，相機採用1,200 萬畫素後置廣角與超廣角鏡頭及800萬畫素前置鏡頭，擁有人臉清晰、自然色調與魔術橡皮擦等功能，續航力可長達24小時以上，同時，Pixel 6a是Pixel A 系列手機首次在台灣推出 IP67 認證之手機，可以抗水抗塵，日常生活使用都不會有問題。