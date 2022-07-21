林佳龍力挺接棒：我將是盧秀燕的剋星 蔡其昌：是照妖鏡
即將參選台中市長的立法院副院長蔡其昌，今（21日）舉行被民進黨徵召後第一場千人造勢活動。林佳龍特別南下，細數自己市長任內建設遭停擺及腰斬的情形，強調「我最清楚台中建設為什麼停止延遲，這次選舉佳龍會是盧秀燕的剋星」，蔡其昌則補充說「他就是盧市長最大的照妖鏡」。
蔡其昌「好蔡上場․團結勝選」千人造勢活動，今在烏日舉行，桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安皆出席。鄭文燦致詞時指出，自己和蔡其昌、林佳龍都是學運時代出身，半生將生命投入土地，台中每個角落都蘊涵蔡其昌的感情，他對蔡其昌非常有信心，「這次選舉的輸贏會在10%以內」。對於民調始終大幅落後，蔡其昌受訪時透露，黨內的民調差距一直維持在10幾趴，疫情逐漸減緩後，他有信心盡快拉近與對手的距離。
參選新北市長的林佳龍，一上台便細數自己在台中市長任內推動的政策與建設，在盧秀燕時代如何被停擺及腰斬、或預算與工期都加倍。林佳龍說：「我最清楚台中建設為什麼停止與延遲，未來其昌接棒要加速前進、加倍完成。這次選舉，佳龍會是盧秀燕的剋星。」
對於林佳龍的「剋星說」，蔡其昌受訪時補充：「當你看到林佳龍的努力、對市政的願景，一切就像照妖鏡一樣，到底是誰無能、4年來誰沒有為這個城市努力打拚、讓這城市逐漸衰退當中，可以立刻突顯出來。」他強調當市長必須面對很多困難、逐一提出解方，但「盧市長只願意當一個好人市長，所以開不了工的還是開不了工」。
蔡其昌表示，當桃園、高雄三不五時傳來推動重大建設或完工的消息，屏東也喊出「我屏東我驕傲」，在在令停滯不前的台中難堪。他說台中已空轉4年，亟需迎頭趕上，這場選戰，新北和台中將連線作戰。