天仁喫茶趣全部買1送1 25元爽喝「913茶王」：買10送10
迎接周六「大暑」，天仁茗茶的買一送一來的正是時候。過去使用實體卡的天仁茗茶，今（21）日正式上架APP，並大手筆豪灑優惠券，只要下載APP就免費送「913茶王」中杯，前1萬名再加送喫茶趣ToGo買一送一券。APP上線首日開搶「913茶王」買10送10，若加上環保杯折扣，等於每杯25元爽喝，讓網友大讚：「不用再等報公帳。」
過去被視為手搖飲天花板的喫茶趣ToGo，賣最好的招牌原茶「913茶王」大杯就要60元，大杯珍珠鮮奶茶更直逼百元，對小資族來說是不能常喝、只能偶爾犒賞自己的奢侈品。天仁茗茶今（21）日正式推出APP，7月31日前下載就能獲得6張優惠券，其中包括原價50元的「913茶王中杯兌換券」，前1萬名下載另送喫茶趣ToGo買一送一茶飲券，如果邀請好友註冊並輸入推薦碼，雙方皆可再獲得1張買一送一，等於現賺1杯免費的913茶王中杯之外，還有兩張全品項買一送一券。
天仁茗茶APP也開放線上寄杯，上線首日開搶「913茶王大杯」買10送10，若自備環保杯購買，取杯時會再退5元現金，等於每杯最低25元就能爽喝。兌換期限自購買日起一年內，取杯不限冰熱，可現場加價加料，但只限量800組，售完為止。
「大暑」喝果汁最消暑，大苑子7月份買一送一進入尾聲，全台82間指定門市即日起至7月24日推出「檸檬愛玉」（65元）買一送一，爽喝大杯平均不到33元，下周7/25至7/31則是「百變火龍果冰沙」壓軸買一送一。