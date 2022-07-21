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就要跟台中沒完沒了！蔡其昌：我不緣投但可以拚投緣

▲前台中市長林佳龍、與蔡其昌同屬新潮流系統的屏東縣長潘孟安（左）、桃園市長鄭文燦（右）齊聚台中造勢。（圖／蔡其昌辦公室提供，2022.07.21）
▲前台中市長林佳龍、與蔡其昌同屬新潮流系統的屏東縣長潘孟安（左）、桃園市長鄭文燦（右）齊聚台中造勢。（圖／蔡其昌辦公室提供，2022.07.21）

記者顏幸如/台中報導

2022-07-21 13:11:14

接受民進黨徵召參選台中市長的立法院副院長蔡其昌，今提出「台中十大建設」政見，未來台中兒童營養午餐將免費供應。對比主播出身的對手盧秀燕，他自嘲眼睛小長相普通、無法靠顏值取勝，「緣投是天生的無法改變，但可以讓自己成為投緣的人」，並說自己命中註定和這城市纏綿悱惻、白頭到老，這輩子「和台中沒完沒了」。

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蔡其昌今（21日）舉行被徵召後首場大型造勢活動，甫上台就細數自己從出生、就學、當兵、就業、結婚生子都在台中，太太也是台中人。他感性的以求婚口吻說，台中串起自己生命歷程的密碼，自己命中註定和台中沒完沒了，請大家給他機會，讓這城市幸福一輩子。

▲參選台中市長的蔡其昌，今在烏日舉辦首場大型造勢活動。（圖／蔡其昌辦公室提供，2022.07.21）
▲參選台中市長的蔡其昌，今在烏日舉辦首場大型造勢活動。（圖／蔡其昌辦公室提供，2022.07.21）
瞇瞇眼的蔡其昌自嘲眼睛很小、長相很普通，「就是不緣投（台語：英俊之意）啦！」因為無法靠顏值取勝，從小清楚若要有收穫就得比別人更努力，所以成為太太口中不常在家的老公、助理眼中工作狂的老闆、鄉親口中「骨力」的立委，2年前在第一選區拿到立委選舉7成選票，是全台灣男立委最高。

相信天道酬勤的蔡其昌說：「緣投是天生的，我無法改變，但可以打拚，讓自己成為投緣的人」、「沒有緣投咱們就拚投緣，或許咱們長相平凡，但可以做事不平凡。」

▲蔡其昌提出學童營養午餐免費等「台中十大建設」。（圖／蔡其昌辦公室提供，2022.07.21）
▲蔡其昌提出學童營養午餐免費等「台中十大建設」。（圖／蔡其昌辦公室提供，2022.07.21）
他指台中的競爭力與人口正逐漸流失，市政退步、市民光榮感正在瓦解，他是說到做到的行動派，提出的「台中十大建設」政見，當選後將立刻啟動，讓台中成為生活首都。
台中十大建設包括：
一、捷運藍線４年內動工。
二、65歲以上老人補助健保費、兒童營養午餐免費。
三、科技園區加倍、完成會展中心、打造兆元產業聚落。
四、社宅戶數加倍。
五、完善路網智慧交通。
六、中區換新裝、傳統市場更新。
七、營造市民為本空間、治安零死角。
八、大台中水岸綠廊30公里以上。
九、強化文化活動，設立城市歷史博物館。
十、推動2035無碳城市。

蔡其昌表示，兒童營養午餐免費的政見已規劃很久，也做了財務計算，一年大概增加20億左右的預算，市府負擔得起。

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