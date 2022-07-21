就要跟台中沒完沒了！蔡其昌：我不緣投但可以拚投緣

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瞇瞇眼的蔡其昌自嘲眼睛很小、長相很普通，「就是不緣投（台語：英俊之意）啦！」因為無法靠顏值取勝，從小清楚若要有收穫就得比別人更努力，所以成為太太口中不常在家的老公、助理眼中工作狂的老闆、鄉親口中「骨力」的立委，2年前在第一選區拿到立委選舉7成選票，是全台灣男立委最高。
相信天道酬勤的蔡其昌說：「緣投是天生的，我無法改變，但可以打拚，讓自己成為投緣的人」、「沒有緣投咱們就拚投緣，或許咱們長相平凡，但可以做事不平凡。」
他指台中的競爭力與人口正逐漸流失，市政退步、市民光榮感正在瓦解，他是說到做到的行動派，提出的「台中十大建設」政見，當選後將立刻啟動，讓台中成為生活首都。
台中十大建設包括：
一、捷運藍線４年內動工。
二、65歲以上老人補助健保費、兒童營養午餐免費。
三、科技園區加倍、完成會展中心、打造兆元產業聚落。
四、社宅戶數加倍。
五、完善路網智慧交通。
六、中區換新裝、傳統市場更新。
七、營造市民為本空間、治安零死角。
八、大台中水岸綠廊30公里以上。
九、強化文化活動，設立城市歷史博物館。
十、推動2035無碳城市。
蔡其昌表示，兒童營養午餐免費的政見已規劃很久，也做了財務計算，一年大概增加20億左右的預算，市府負擔得起。