2歲童園區戲水卻「斷指」！母控肇事者全跑 業者回應了
桃園市一位母親，20日午間12點至2點半之間，帶著2歲兒子到小叮噹科學遊樂園區戲水，卻被其他小朋友不慎用「幫浦」夾斷右手無名指指頭 ，但在一陣混亂下，闖禍的小朋友家長卻帶著孩子趁亂離開，讓該婦人相當不滿，其親友上網發文尋人，盼能還原事發經過，對此，業者今（21）日也出面稱該戲水區已經暫停該項設施，新竹市警方也接獲報案，已請園方協助調閱相關監視器畫面，來釐清事發經過。
據業者表示，園區內的幫浦已設立20多年，從未發生過這麼嚴重的意外，目前除了先做個安全標示，提醒遊客注意外，也暫停這項設施的使用，進行徹底的檢修，如果其他地方還有疑慮的話，也會把安全做到最滴水不漏，再提供遊客使用。
回顧案情，意外發生在20日午間，男童一家人到遊樂園戲水，但不知道怎麼突然被其他小朋友用幫浦，夾斷了右手無名指指頭，他在PO文中提到，事發後有2個小朋友跑掉，遊樂園有提供出入口監視器畫面，確認2個小朋友的身形和穿著，其中一名身形肉肉的，穿一件白色三角內褲(約100-120公分)，旁邊疑似同行朋友的小孩，穿黃色背心，約120-130cm。
業者則表示，事發當下，男童家屬坐在旁邊休息，是聽見孩子哭了才發現有意外發生，當時在設施旁邊圍了其他戲水的小朋友，男童家長見狀趕緊撥打119叫救護車，園區也幫忙協助釐清是在哪個地方發生斷指意外。男童家屬表示，混亂中原先圍觀的這群家長，就紛紛帶著小朋友一哄而散，沒留下任何聯繫方式，讓他無法諒解，認為應有家長出來負責。（編輯：林莞茜）