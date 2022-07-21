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北部新建案狂飆！第2季北市每坪漲破100萬　這區漲幅最大

▲《住展雜誌》統計，北台灣新建案、預售屋第2季成交價持續飆升，其中台北市首度突破每坪1百萬元大關。桃園市漲價幅度持續擴大，主因是來自於大台北輕移民買盤源源不斷湧入。（圖／張勵德攝）
▲《住展雜誌》統計，北台灣新建案、預售屋第2季成交價持續飆升，其中台北市首度突破每坪1百萬元大關。桃園市漲價幅度持續擴大，主因是來自於大台北輕移民買盤源源不斷湧入。（圖／張勵德攝）

記者張勵德/綜合報導

2022-07-21 13:45:28

縱使央行連兩季升息，加上多項打房措施，仍然澆不熄房價上升的熱度！根據《住展雜誌》統計，北台灣各縣市第2季新成屋、預售屋房價全部走漲，且各縣市平均年漲幅持續擴大；其中又以桃園市及新竹、新竹地區漲幅最大，與去年同期相較分別上揚20%與36.8%。另一方面，首善之都台北市新建案房價不僅連續4季上漲，更首度突破100萬元大關，狠甩其他縣市。《住展雜誌》研發長何世昌表示，第2季房市雖然雜訊干擾多，但房市仍處在主升段，供需失衡給了建商勇氣漲價，第3季恐怕上漲機率還是很大，不過如果漲價沒有拿捏好分寸，當景氣反轉時恐怕建商會受傷慘重！

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根據《住展雜誌》統計，台北市今年第2季新建案房價來到每坪101.3萬元，比第1季上漲4萬元，季漲幅4%，但已連續4個季度改寫歷史新高，並且首度突破三位數關卡。若與去年同期相較上漲8.6萬元，年漲幅擴大到9.3%。

進一步分析台北市各行政區價格，中正、北投、南港、內湖等地漲幅較大；原為傳統蛋白區的北投、南港、內湖，其一線區段新建案每坪成交價均見到百萬元。不過也不是每一區都大漲，萬華、文山漲幅相對落後，且均價6字頭較為親民。

至於北台灣房市最火熱的莫過於桃園市及新竹地區，幾乎是一飛衝天！桃園市第2季新建案房價來到每坪30.3萬元，較第1季上漲1.6萬元，季增幅約5.6％；與去年同期相比則漲了5.1萬元，年漲幅飆至約20％。新竹地區則是因為第2季新推案量急縮，供需失衡導致價格飆漲，新建案已經跳漲至每坪33.1萬元，較第1季暴漲2.9萬元，季漲幅9.6％；與去年同期相較更是大漲8.9萬元，年漲幅高達約36.8％，為北台灣房價飆漲幅度最大的縣市。

何世昌表示，桃園市漲價幅度持續擴大，主因是來自於大台北輕移民買盤源源不斷湧入，宛如「吸星大法」般吸納大台北購屋動能，並轉化為房價上升推力。新竹第2季蛋黃區新案供給量少，且價格已經墊高，多數建案售價調高至每坪50萬元到60萬元出頭，購屋族輾轉來到房價相對低、供給相對多的蛋白區，如新埔、芎林、寶山、湖口與新豐等地，導致蛋白區房價普遍急升，單季漲幅大多超過1成以上。

至於其他縣市方面，新北市第2季新建案房價漲至每坪45.5萬元，季漲幅約1.8％、年漲幅約9.1％，連續3季刷新新高，以三峽、林口、鶯歌、樹林、泰山等蛋白區漲幅較高。板橋、新店、永和等部份蛋黃區漲勢不大主因是推案量極少，其中永和線上連一個建案也沒有，可謂「一屋難求」。

基隆第二季新建案房價為每坪23.6萬元，季漲幅約2.2％、年漲幅約8.8％。宜蘭地區第2季房價為每坪22.6萬元，季漲幅約2.7％、年漲幅約5.6％。基隆與宜蘭等地雖各有基隆捷運、宜蘭高鐵等建設題材挹注，但詭譎的是，房價僅溫和上漲而已，漲幅反不如其他縣市。

何世昌認為，縱使目前利空消息頻仍，但因房市主升段行情尚未結束，預料Q3房價將持續上揚。不過，業者不能過度樂觀，畢竟天下沒有不散的多頭，在漲價之餘仍得拿捏好分寸、控制銷售風險，以免因過度惜售致使存貨過多，一遇到反轉時就容易受傷。

 

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