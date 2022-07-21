新住民母子檔分享幸福家庭訣竅　高雄移民署講座超勵志

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子翔是劉娟的兒子，從小就喜歡畫畫，也常跟隨母親參與各項新住民的活動，並自發性地投入社會公益的牆壁彩繪活動。去年子翔以「童創藝夢」獲得移民署「第七屆築夢計畫」的表揚，之後便擔任數位畫家小老師，邀請社區的小朋友到家裡共同學畫，深受家長們的喜愛。他表示，母親為了支持他的繪畫興趣將返鄉探親的旅遊費用省起來供他學習作畫。國二時，為了突破繪畫瓶頸，想要朝電子畫板方向努力，但考量家裡經濟狀況未能購入電子畫板，而感到沮喪。所以當他獲選移民署的築夢計畫時，全家人都欣喜無比!藉者築夢計畫的補助，他買了夢寐已久的作畫用書桌、電子畫板及手機等繪畫用品，也圓了全家人的夢想，很感謝政府對新住民及其子女的照顧。
高雄市第一服務站主任徐志權表示，移民署規劃了多項新住民培力計畫及照顧輔導措施，協助新住民及其二代展能並解決生活適應問題，以營造友善移居環境，新住民朋友若有需求，可至移民署各縣市服務站或撥打高雄市第一服務站電話07-7151660洽詢。
另外再次提醒，為方便外來人士記憶及運用，自今年7月1日起，原外來人士在台生活諮詢服務熱線「0800-024-111」已全面改為「1990」專線，歡迎新住民及外國朋友們多加利用。