台南表掦優秀里鄰長及民政人員資深鄰長服務一甲子揪感心

台南市民政局今 (21) 日舉行「台南市 111 年特優里長、績優民政人員暨資深里鄰長表揚大會」，市長黃偉哲親自表揚 144 位優秀里長、民政人員及資深里鄰長。黃偉哲表示，因為有里鄰長、民政人員在地方第一線的服務與奉獻，讓台南市更加進步，也讓市民能夠感受到被照顧、被傾聽，希望藉著每年的表揚活動，對地方里鄰長及民政人員的付出，表達全台南市民的感謝。

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黃偉哲進一步提到，里長、鄰長肩負政府最基層服務的任務，是政府與民眾最直接的溝通者。立法院今年已通過，將里長「事務補助費」從每月 4 萬 5,000 元調整至 5 萬元，但對於里長的實際上的付出和投入，還是只能表達高度的謝意跟敬意。鄰長更屬義務性榮譽職務，肩負的工作絕不只是發選舉通知單，而是在政府服務上扮演重要角色，尤其在這兩三年的防疫工作，里長、鄰長都非常辛苦。許多里長是從年輕做到老，今日表揚大會，最資深的鄰長做 60 年，最資深的里長做 40 年，都是非常不簡單的事情，也希望里長雖然退休，還是可以繼續為市民朋友服務。

黃偉哲也對績優民政人員表達感謝與肯定，包括殯葬人員、里幹事、課長及課員，在紓困及防疫工作上都盡心盡力。

今年表揚特優里長 61 名、績優民政人員 65 名、資深里長（服務滿 40 年） 1 名、資深里長（服務滿 20 年） 1 名、資深鄰長（服務滿 60 年） 5 名及資深鄰長（服務滿 50 年） 11 名，共有 144 位現場接受表揚。另有服務滿 30 、 40 年以上之資深鄰長共 81 名，也請公所代為轉頒市府獎狀，表達對他們的敬意。

本次表揚大會中，七股區溪南里里長黃榮輝是台南市第一位服務逾 40 年的里長，已連任里長 11 屆，推動里內公共事務及各項建設經費不遺餘力，也極關心里民的生活，主動積極發掘里內生活困苦老人、殘障及單親弱勢家庭，協助里民申請各項生活津貼。