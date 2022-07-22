COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

許聖梅帶兒子賭城度假　游泳池邊「大冒血」嚇壞遊客

▲許聖梅帶兒度假，游泳池邊突大冒血。（圖／和展影視提供）
▲許聖梅帶兒度假，游泳池邊突大冒血。（圖／和展影視提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-07-22 11:30:00

暑假來臨，家庭、好友都利用暑假出遊，若不慎則容易發生意外，節目《震震有詞》邀請資深媒體人許聖梅、民俗專家一玄老師、護理師侯怡岑、藝人張心妍分享各自的親身經歷。其中許聖梅表示兒子小五、小六時全家到拉斯維加斯遊玩，「兒子在游泳池旁邊跑來跑去，一不小心撞到抬起頭來滿臉是血，旁邊的遊客見狀嚇壞，紛紛立即閃躲。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲許聖梅坦言王必勝這次沒有成功解開身上的炸彈。（圖／許聖梅臉書）
▲許聖梅曾帶全家到拉斯維加斯遊玩。（圖／許聖梅臉書）
護理師侯怡岑自身有特殊體質，在醫院時會感應到哪些病人『時候到了』，耳邊也常常會聽到一些聲音，「幾次看到很像病人的魂魄影子從病房門口飄進病患身體，還會聞到死亡的味道。剛開始以為是壓力太大導致，因緣際會下遇到民俗老師，幫我把這樣的能力封起來，暫時解除這方面的困擾。」

侯怡岑也分享了差點成了馬來西亞鬼新娘的親身經歷，當時跟女生朋友去馬來西亞玩，睡前一直聽到有人在她耳邊講馬來西亞文，她索性用台語回：「我只是來玩的，沒有要跟你玩你不要吵我，拜託讓我好好睡覺！」說也奇妙，話剛講完聲音就消失不見。

隔日一早侯怡岑與朋友各自前往機場，臨走前在床邊看到一個香菇造型的手鍊，以為是好友落下便帶走，抵達機場後開始感到身體不適、胸口緊悶，當地人看她神情有異主動問她是否需要協助，並請阿嬤幫忙儀式處理，阿嬤問她是不是有拿人家東西？侯怡岑聯想到那條手鍊，立即交給阿嬤封起來，「整個儀式一做完身體馬上變得輕鬆。」民俗專家一玄老師提醒觀眾朋友，「這經歷類似台灣習俗撿紅包，認定撿走手鍊的侯怡岑是他的另一半，所以出遊在外千萬不能亂撿東西。」

▲侯怡岑分享差點成了馬來西亞鬼新娘的親身經歷。（圖／和展影視提供）
▲侯怡岑分享差點成了馬來西亞鬼新娘的親身經歷。（圖／和展影視提供）

黃子佼浪漫癖好嚇壞眾人　收藏孟耿如「9年前喝剩的水」

李妍憬、吳夢夢從千人篩選AV男優　瑋哥享盡「齊人之福」

林莎食量驚人「一次吞10碗泡麵」　遭爆錄影與Dora起衝突

第一代神級JKF女郎「撐爆皮卡丘」　靠飼養烏龜療癒身心

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
76.47%23.53%
2022-07-20-2022-07-27
鬼月你最不敢做的禁忌？

鬼月你最不敢做的禁忌？

繼續作答
即時
推薦閱讀