許聖梅帶兒子賭城度假　游泳池邊「大冒血」嚇壞遊客

暑假來臨，家庭、好友都利用暑假出遊，若不慎則容易發生意外，節目《震震有詞》邀請資深媒體人許聖梅、民俗專家一玄老師、護理師侯怡岑、藝人張心妍分享各自的親身經歷。其中許聖梅表示兒子小五、小六時全家到拉斯維加斯遊玩，「兒子在游泳池旁邊跑來跑去，一不小心撞到抬起頭來滿臉是血，旁邊的遊客見狀嚇壞，紛紛立即閃躲。」
護理師侯怡岑自身有特殊體質，在醫院時會感應到哪些病人『時候到了』，耳邊也常常會聽到一些聲音，「幾次看到很像病人的魂魄影子從病房門口飄進病患身體，還會聞到死亡的味道。剛開始以為是壓力太大導致，因緣際會下遇到民俗老師，幫我把這樣的能力封起來，暫時解除這方面的困擾。」
侯怡岑也分享了差點成了馬來西亞鬼新娘的親身經歷，當時跟女生朋友去馬來西亞玩，睡前一直聽到有人在她耳邊講馬來西亞文，她索性用台語回：「我只是來玩的，沒有要跟你玩你不要吵我，拜託讓我好好睡覺！」說也奇妙，話剛講完聲音就消失不見。
隔日一早侯怡岑與朋友各自前往機場，臨走前在床邊看到一個香菇造型的手鍊，以為是好友落下便帶走，抵達機場後開始感到身體不適、胸口緊悶，當地人看她神情有異主動問她是否需要協助，並請阿嬤幫忙儀式處理，阿嬤問她是不是有拿人家東西？侯怡岑聯想到那條手鍊，立即交給阿嬤封起來，「整個儀式一做完身體馬上變得輕鬆。」民俗專家一玄老師提醒觀眾朋友，「這經歷類似台灣習俗撿紅包，認定撿走手鍊的侯怡岑是他的另一半，所以出遊在外千萬不能亂撿東西。」