確診陽性率大減！王必勝：住宿式機構公費快篩續發至8/31

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指揮官王必勝今日在疫情記者會上說明，相關機構公費快篩原訂到7月31日，現延長至8月31日，目前相關政策會持續延續下去，如果出現陽性個案，會請專責醫療院所進行隔離和儘速投藥，也會視疫情狀況再做調整。至於確診者的部分，三個月內得免篩檢。
針對確診陽性率趨勢統計，王必勝指出，這邊可以看到全國住宿式機構的陽性率，從6月20日到現在這四週以來，住民從5%降到1.8%、工作人員從2.7%降到1.2%，陽性率下降，代表感染狀況改善，那這部分還是會若有感染就盡快給藥，因為長者狀況較脆弱，這仍是指揮中心非常重點、重視的工作。
中央流行疫情指揮中心表示，直接配送2個月份之數量至照顧型機構及單位，共約390萬劑，受益約27.7萬人，持續定期快篩機制再延長1個月至今(2022)年8月31日止，篩檢頻率為服務對象每週定期快篩2次(身心障礙者、失智症者、2至18歲則每週1次，未滿2歲免篩)，工作人員每週至少1次，已確診康復者3個月內免篩檢，後續再視疫情狀況調整篩檢頻率。
指揮中心說明，Omicron BA.4、BA.5等變異株病毒持續在全球擴散，考量住宿式機構照顧較多慢性病及重症高風險族群的長者，為降低照顧型機構群聚感染風險，持續執行公費快篩至8月31日，並持續提供照顧型機構定期快篩之公費試劑，發放對象為住宿式長照機構、老人福利機構、身心障礙福利機構、精神復健機構、一般及精神護理之家、產後護理之家、兒少安置機構、兒少團體家庭、榮譽國民之家等住宿型照顧機構，以及日間照顧中心、家庭托顧、身心障礙社區式照顧服務、早期療育機構以及托嬰中心等社區型照顧機構；公費試劑配送數量以服務對象每人每週2劑及工作人員每人每週1劑估算，並將直接配送2個月份之數量至上述照顧型機構及單位。
指揮中心指出，目前疫情仍為廣泛社區流行，將持續關注並監測變異株對疫情的影響，並視疫情變化隨時滾動式檢討，評估延長定期篩檢時間。（編輯：林莞茜）
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