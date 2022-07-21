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兒童重症108例「MIS-C佔45例」！羅一鈞籲：留意6大症狀

▲醫療應變組副組長羅一鈞表示，典型MIS-C是染疫6週內會發生，但根據國際研究，有很少數個案會在6週後發作，所以還是要特別留意。（圖／翻攝指揮中心直播）
▲醫療應變組副組長羅一鈞表示，典型MIS-C是染疫6週內會發生，但根據國際研究，有很少數個案會在6週後發作，所以還是要特別留意。（圖／翻攝指揮中心直播）

編輯中心/綜合報導

2022-07-21 15:24:22

中央疫情指揮中心今（21）日公布再新3例MIS-C個案，其中有2例間隔時間較長，在染疫後第8週出現MIS-C；對此，醫療應變組副組長羅一鈞表示，典型MIS-C是染疫6週內會發生，但根據國際研究，有很少數個案會在6週後發作，所以還是要特別留意。

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目前兒童重症累計108例，其中MIS-C佔45例，典型MIS-C症狀包括腹瀉、腹痛、嘔吐、眼睛充血、皮膚出疹等，且會在6週內發生；羅一鈞表示，今天有2例個案是在染疫後第8週出現，而根據國際文獻指出，之前也有16週和19週才出現MIS-C的個案。

羅一鈞說，現階段最長是看過在19週後出現的MIS-C，雖然少見，但仍要特別留意，典型在6週內會出現，不過有很少數個案超過6週後才發作。

羅一鈞強調，再次呼籲接種新冠疫苗是預防MIS-C的最好方法，可以降低發生率達9成以上，現在不管6歲以上或5歲以下，都可以接種新冠疫苗，呼籲民眾帶小孩去接種。（編輯：孫唯容）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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