孕婦打莫德納「嬰出生1天亡」等不到救濟！莊人祥回應了
中央流行疫情疫情指揮中心開放孕婦可接種莫德納疫苗，但有名台中孕婦，去年在接種後，除手臂痠痛外沒有其他不適症狀，孕期產檢也正常，然胎兒出生後卻有凝血功能異常，才出生1天隔日就不幸死亡，當時發言人莊人祥曾表示，協助該個案母親申請預防接種受害救濟，但過了大半年仍無下文，而該名孕婦再次懷孕，也擔心再接種會影響到胎兒，對此，莊人祥稱國際大多建議孕婦要施打疫苗，死亡個案則因病例還沒搜集完全，會再請醫院盡速協助提供。
據指揮中心先前所述，該名0歲死亡個案的母親，在去（2021）年7月19日接種過第一劑莫德納，當時只有有手部痠痛症狀，8月13日接種第二劑也沒有不舒服反應，懷孕期間產檢也正常，直到10月6日凌晨破水，胎兒出生後「有凝血功能異常」隔日（10/7）下午死亡，死因為急性肺出血、瀰漫性血管內凝血。
針對該個案，指揮中心稱會協助申請預防接種受害救濟，但過了半年仍無新進度，而這名孕婦近日再次懷孕，但害怕胎兒會不保遲遲不敢打第三劑，對此，莊人祥則稱國際大多建議孕婦要施打疫苗，可降低感染後病發重症風險，同時保護孕婦與胎兒，且目前沒有研究證據顯示打疫苗會造成孕婦不良風險，如早產或死胎，因此呼籲符合第三劑資格的孕婦，還是要盡快接種。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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