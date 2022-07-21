巷仔內／「末日熱浪」襲歐！俄烏戰爭下　能源危機何解？

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遭殃的豈止西南歐，酷熱之風也已吹到北歐國家，丹麥氣象研究所（Danish Meteorological Institute）20日測得該國氣候史上第2熱的高溫，亦不排除會再刷新紀錄。聯合國世界氣象組織（WMO）甚至警告，「更糟的情況」尚未來臨。
不得不說，這波「末日熱浪」來的確實很不是時候，由於俄羅斯入侵烏克蘭，加上西方對俄羅斯實施一系列制裁，全球能源市場相當混亂，隨著俄羅斯切斷或減少對歐陸的能源供應，能源價格已經在飆升，也暴露了部分國家仍高度依賴俄國天然氣和石油，好為其經濟提供動力的事實。
諷刺的是，不是只有天氣冷、為了供暖才需要能源，天氣太熱同樣也會需要。原本，歐洲就已經為了要如何趕在冬天到來前，儲備足夠的能源，或找到俄國以外、足夠的供應管道而頭痛，但現在炎熱天氣殺到，空調等「降溫」措施的代價也變高，用於發電的天然氣需求屢創新高，變相提前了歐洲面對能源危機的時間，目前鮮少有良好的替代方案，可以用更低的價格就產生更多的電力。
雖然俄羅斯向歐盟出口天然氣的主要管線「北溪一號」（Nord Stream 1），在經過10天左右的「例行維修」後，預計於21日按時重啟，但包含德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）在內的歐盟官員，稍早都曾表示，必須為最壞的情況做好準備，任何事情都可能發生，即使俄國恢復供氣，但產能也許會被減少。
儘管發電的方式不只一種，除了天然氣和石油，還有煤炭和核能，但它們不是對環境污染過高，就是因為近年倡導綠能而關閉，即使想快馬加鞭，建造更多太陽能和風力發電的設施，可受到設備成本上漲、供應鏈延遲等阻礙，仍顯得有些緩不濟急。
俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）19日在伊朗首都德黑蘭（Tehran），與伊朗和土耳其的元首會晤後表示，俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）將「全力」履行所有義務，並嘲笑西方國家仰賴綠色能源的後果，認為是西方國家是「自己關閉一切，然後才找人來怪罪。」
有麻煩的還不只是能源，俄烏戰爭導致烏克蘭的小麥等農作物無法輸出，本就已危及全球糧食供應，如今歐洲又因熱浪侵襲，讓糧食問題雪上加霜，以歐盟農業大國-法國為例，就預估今年的軟質小麥出口將比去年短少7.2%，歐盟也下修地區的小麥產量預測。
牽一髮而動全身，嚴寒之冬、酷熱之夏，都讓歐洲在戰爭及經濟危機中，深切體會到什麼是水深火熱的滋味。