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巷仔內／「末日熱浪」襲歐！俄烏戰爭下　能源危機何解？

▲連日高溫幾乎「烤焦」歐洲大陸，也加劇因戰爭、疫情導致的多種危機。（圖／美聯社／達志影像）
▲連日高溫幾乎「烤焦」歐洲大陸，也加劇因戰爭、疫情導致的多種危機。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/特稿

2022-07-21 15:27:272022-07-21 15:29:14

7月，北半球進入夏季，連日高溫讓人大喊吃不消，近期在歐洲，因熱浪席捲導致的災害層出不窮；其實有關極端氣候的討論早就不是新鮮事，只是今年在俄烏戰爭的背景下，高溫讓原本就存在的能源危機、糧食短缺問題更加嚴重了。

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從大數據來看，近日英國、葡萄牙、義大利等國都出現攝氏40度以上的高溫，法國、西班牙都傳出多起森林大火，法國大西洋沿岸多個城市高溫創歷史紀錄，而後熱浪東移，大巴黎以東也淪陷；連西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）都指出，光是在短短10天，該國就已有逾500人因高溫喪生。

遭殃的豈止西南歐，酷熱之風也已吹到北歐國家，丹麥氣象研究所（Danish Meteorological Institute）20日測得該國氣候史上第2熱的高溫，亦不排除會再刷新紀錄。聯合國世界氣象組織（WMO）甚至警告，「更糟的情況」尚未來臨。

▲歐洲多地頻傳野火災情，警消疲於奔命。（圖／美聯社／達志影像）
▲歐洲多地頻傳野火災情，警消疲於奔命。（圖／美聯社／達志影像）
不得不說，這波「末日熱浪」來的確實很不是時候，由於俄羅斯入侵烏克蘭，加上西方對俄羅斯實施一系列制裁，全球能源市場相當混亂，隨著俄羅斯切斷或減少對歐陸的能源供應，能源價格已經在飆升，也暴露了部分國家仍高度依賴俄國天然氣和石油，好為其經濟提供動力的事實。

諷刺的是，不是只有天氣冷、為了供暖才需要能源，天氣太熱同樣也會需要。原本，歐洲就已經為了要如何趕在冬天到來前，儲備足夠的能源，或找到俄國以外、足夠的供應管道而頭痛，但現在炎熱天氣殺到，空調等「降溫」措施的代價也變高，用於發電的天然氣需求屢創新高，變相提前了歐洲面對能源危機的時間，目前鮮少有良好的替代方案，可以用更低的價格就產生更多的電力。

雖然俄羅斯向歐盟出口天然氣的主要管線「北溪一號」（Nord Stream 1），在經過10天左右的「例行維修」後，預計於21日按時重啟，但包含德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）在內的歐盟官員，稍早都曾表示，必須為最壞的情況做好準備，任何事情都可能發生，即使俄國恢復供氣，但產能也許會被減少。

儘管發電的方式不只一種，除了天然氣和石油，還有煤炭和核能，但它們不是對環境污染過高，就是因為近年倡導綠能而關閉，即使想快馬加鞭，建造更多太陽能和風力發電的設施，可受到設備成本上漲、供應鏈延遲等阻礙，仍顯得有些緩不濟急。

▲歐盟正緊鑼密鼓為了在冬天降臨前，籌措到足夠的能源而努力，而高溫引發的次生災害則令能源危機更加凸顯。（圖／美聯社／達志影像）
▲歐盟正緊鑼密鼓為了在冬天降臨前，籌措到足夠的能源而努力，而高溫引發的次生災害則令能源危機更加凸顯。（圖／美聯社／達志影像）
俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）19日在伊朗首都德黑蘭（Tehran），與伊朗和土耳其的元首會晤後表示，俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）將「全力」履行所有義務，並嘲笑西方國家仰賴綠色能源的後果，認為是西方國家是「自己關閉一切，然後才找人來怪罪。」

有麻煩的還不只是能源，俄烏戰爭導致烏克蘭的小麥等農作物無法輸出，本就已危及全球糧食供應，如今歐洲又因熱浪侵襲，讓糧食問題雪上加霜，以歐盟農業大國-法國為例，就預估今年的軟質小麥出口將比去年短少7.2%，歐盟也下修地區的小麥產量預測。

牽一髮而動全身，嚴寒之冬、酷熱之夏，都讓歐洲在戰爭及經濟危機中，深切體會到什麼是水深火熱的滋味。

▲連日乾旱和熱浪，導致印度小麥產量減少，為了平衡國內物價，遂於13日宣布禁止出口。（圖／美聯社／達志影像）
▲連日乾旱和熱浪，影響小麥產量減少。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

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