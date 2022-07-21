OPPO Reno8系列登場！1.6萬有找　搭載雙晶片夜拍更強

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向來對於勇於推出黑科技，全新的OPPO Reno8系列搭載旗艦級影像系統，由OPPO與Sony共同開發的Sony IMX766與IMX709感光元件並結合DOL-HDR技術，可大幅提升進光量和成像品質，透過5000萬畫素主鏡頭與3200萬畫素前鏡頭，打造暗處有細節、影像更清晰的拍攝體驗。
其中Reno8 Pro在「MariSilicon X 自研影像NPU晶片」加持下，影像處理效能相較前代提升11倍並呈現自然真實的色調，更領先同價位手機，首次支援4K超清晰夜景錄影及4K HDR錄影。Reno8亦在旗艦級影像系統的加成後，全方面提升夜拍實力，在錄影模式下帶來動態範圍提升4倍。
外觀打造一體成型流線設計，以75度微弧形降低鏡頭凸出的突兀感，帶來渾然一體的柔和視覺感受。Reno8 Pro 推出「凝光綠」和「琉光黑」，Reno8則推出「晨曦金」和「微光黑」兩色，其中「晨曦金」以五重工藝精密製成，打造出豐富的紋理光影和色彩漸變效果。
Reno8 Pro搭載6.7吋AMOLED螢幕，厚度僅7.34毫米，是Reno 全系列有史以來最窄邊框及最薄機身的機種，此外擁有120Hz螢幕刷新率並支援10億色彩，看影片。Reno8則搭載6.4吋AMOLED螢幕，機身厚度7.67毫米，具有90.8%螢幕佔比和90Hz螢幕刷新率。兩款手機的螢幕皆有通過Amazon Prime HDR及Netflix HD認證，配備4500mAh電池，採用OPPO專利80W SUPERVOOC超級閃充，
處理器方面，Reno8 Pro 搭載MediaTek Dimensity 8100-MAX，以更低功耗提供更加強大的運作效能，Reno8 則搭載MediaTek Dimensity 1300，對比上一代Reno7處理效能提升40%。此外，Reno8系列皆配備超感VC散熱系統，透過升級散熱面積及材料，顯著提高熱度散去的效率，即使在拍照、玩遊戲、看影片當下，手機也能保持涼爽溫度並能流暢運行。記憶體部分，Reno8 Pro配備12GB RAM+256GB ROM，Reno8則配備8GB RAM+256GB ROM。
OPPO Reno8 系列支援ColorOS 12.1版本系統軟體，新增隔空操作YouTube的功能，透過手掌按壓的懸浮手勢，可在全螢幕模式中暫停與播放影片。同時增加執行背景隱藏和關機驗證機制，可將APP預覽畫面中的隱私資訊隱藏，以及為手機關機設定驗證密碼，讓隱私安全更有保障。