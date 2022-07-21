柯淑勤情慾戲全裸不貼膠帶　牆邊激戰「摸整個下午」

我是廣告 請繼續往下閱讀
柯淑勤難道不怕女兒看到自己裸戲？她大方表示：「我的孩子都大了，他們已經大到過自己想要的日子，我這個母親也做完我的責任，任何人都管不住我。很多男人不可能讓自己的老婆跟別的男人在床上蹭，但是我沒有老公的壓力，我才能這麼舒服地面對這個角色。」柯淑勤也透露自己在孩子眼裡是「nobody」，從沒被當作影后，孩子看到炎亞綸送柯淑勤餅乾還比較激動，追問：「妳怎麼認識炎亞綸？我可以探班嗎？」
高慧君遮住左眼露面，她表示因為左右眼斜視嚴重，已經1年沒有工作，「我有經濟壓力，一個女演員眼睛不平衡，沒有戲拍、沒有歌唱，連直播也沒辦法操作，如果我們的心不穩定，可能會想不開，但是我看到媽媽的堅強，她有帕金森氏症，還是很堅強跟我一起生活，我幾乎沒有低潮的時候，我覺得它可以被解決，沒辦法賺到錢進來就是省，減少不必要的東西，這一年跟媽媽一起學到很多生活智慧，也是一段不錯的里程碑。」
高慧君左眼斜視的弧度已經分開到最極限，她透露眼罩下的眼睛很可怕，「太像驚悚片」，她說：「醫師希望我用類固醇先做前期治療，但是這幾年拍戲很多損傷已經用類固醇，如果再做類固醇治療，我應該會變1顆滾動的球。」高慧君改用中醫民俗療法，花半年時間穩定甲狀腺，9月已安排眼睛的開刀手術，這時候開刀是最佳時機，不怕斜視擴散要重新調整。
吳奕蓉戲裡要帶3個孩子，還有一個因車禍肇事失語的老公，必須去做清潔工支撐家計，她感嘆最近找上門的角色都過得辛苦，這次在《我願意》飾演的母親更是悲情，所以才會進入邪教尋求慰藉，「她被生活困住，處境太苦，被擠壓想找到出口，才會想要相信什麼。」現實中沒有小孩的她，此次也有演技上的挑戰，她表示：「有一場戲載著3個小孩擠在1台機車，被導演要求一路上唸小孩。」只能努力發揮擠出台詞。
兩位男主角姚淳耀曾經買10萬元的寶劍改運、炎亞綸1年算命花10萬元，有一陣子迷上買水晶，高慧君聽了忍不住笑說：「誰說女人的錢比較好騙？」她表示因為台灣原住民對天地萬物都有靈性這件事深信不疑，「我對所有宗教都可以接納，希望讓精神程度進化。」
柯淑勤也是自然派，對哲學深感興趣：「我相信萬教合一，要先照顧自己的靈魂，再照顧旁邊的靈魂。各個宗教的書我都有看，因為沒人會教你這些。」吳奕蓉一直和宗教緣分不深，「可能是我生活很幸運順遂，不太需要特別去找一個出口，甚至走歪了都沒有發現。」《我願意》7月29日起每周五晚上8點中華電信MOD/HamiVideo 全台首播。