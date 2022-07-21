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柯淑勤情慾戲全裸不貼膠帶　牆邊激戰「摸整個下午」

▲柯淑勤大膽全裸和陳家逵拍攝床戲。（圖／絡思本娛樂製作）
▲柯淑勤大膽全裸和陳家逵拍攝床戲。（圖／絡思本娛樂製作）

記者羅凌筠/台北報導

2022-07-21 16:13:58

柯淑勤、高慧君、吳奕蓉今（21日）出席邪教影集《我願意》媒體茶敘，柯淑勤獻出從影尺度最大情慾戲，全裸激戰陳家逵，她表示拍攝當下：「全部都沒貼，貼了會讓對方很不自在。」她事先跟攝影師溝通好，「我要鏡頭從背、屁股一路攀上來拍到我仰頭，才知道是我而不是替身。」整場床戲撫摸一下午，她被撲倒在牆上纏綿，「那是漂亮的，一個女人的情慾跟一個男人的渴望，因為不合法更激情，我當下感受每個畫面都是一幅畫。」

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柯淑勤認為以前電視劇交代床戲很保守，不是男女主角十指交扣，就是畫面移到鏡花水月，非常無趣，「電視劇可以用電影規模拍攝，對演員本身來說是被尊重，所以我願意全裸。」反而陳家逵一開始放不開，有一幕在床上抱著只剩內衣的柯淑勤，碰到她的胸部馬上縮手，柯淑勤還把他拉到一邊開導：「我都脫了，就是要讓你碰！沒有關係，做你覺得舒服的動作。」後來陳家逵也打趣說：「如果早一點認識，我相信我的床戲會更厲害。」

柯淑勤難道不怕女兒看到自己裸戲？她大方表示：「我的孩子都大了，他們已經大到過自己想要的日子，我這個母親也做完我的責任，任何人都管不住我。很多男人不可能讓自己的老婆跟別的男人在床上蹭，但是我沒有老公的壓力，我才能這麼舒服地面對這個角色。」柯淑勤也透露自己在孩子眼裡是「nobody」，從沒被當作影后，孩子看到炎亞綸送柯淑勤餅乾還比較激動，追問：「妳怎麼認識炎亞綸？我可以探班嗎？」

▲高慧君（右起）、柯淑勤和吳奕蓉的信仰偏向是「自然派」。（圖／絡思本娛樂製作）
▲高慧君（右起）、柯淑勤和吳奕蓉的信仰偏向是「自然派」。（圖／絡思本娛樂製作）
高慧君遮住左眼露面，她表示因為左右眼斜視嚴重，已經1年沒有工作，「我有經濟壓力，一個女演員眼睛不平衡，沒有戲拍、沒有歌唱，連直播也沒辦法操作，如果我們的心不穩定，可能會想不開，但是我看到媽媽的堅強，她有帕金森氏症，還是很堅強跟我一起生活，我幾乎沒有低潮的時候，我覺得它可以被解決，沒辦法賺到錢進來就是省，減少不必要的東西，這一年跟媽媽一起學到很多生活智慧，也是一段不錯的里程碑。」

高慧君左眼斜視的弧度已經分開到最極限，她透露眼罩下的眼睛很可怕，「太像驚悚片」，她說：「醫師希望我用類固醇先做前期治療，但是這幾年拍戲很多損傷已經用類固醇，如果再做類固醇治療，我應該會變1顆滾動的球。」高慧君改用中醫民俗療法，花半年時間穩定甲狀腺，9月已安排眼睛的開刀手術，這時候開刀是最佳時機，不怕斜視擴散要重新調整。

▲高慧君左眼斜視1年沒工作。（圖／絡思本娛樂製作）
▲高慧君左眼斜視1年沒工作。（圖／絡思本娛樂製作）
吳奕蓉戲裡要帶3個孩子，還有一個因車禍肇事失語的老公，必須去做清潔工支撐家計，她感嘆最近找上門的角色都過得辛苦，這次在《我願意》飾演的母親更是悲情，所以才會進入邪教尋求慰藉，「她被生活困住，處境太苦，被擠壓想找到出口，才會想要相信什麼。」現實中沒有小孩的她，此次也有演技上的挑戰，她表示：「有一場戲載著3個小孩擠在1台機車，被導演要求一路上唸小孩。」只能努力發揮擠出台詞。

兩位男主角姚淳耀曾經買10萬元的寶劍改運、炎亞綸1年算命花10萬元，有一陣子迷上買水晶，高慧君聽了忍不住笑說：「誰說女人的錢比較好騙？」她表示因為台灣原住民對天地萬物都有靈性這件事深信不疑，「我對所有宗教都可以接納，希望讓精神程度進化。」

柯淑勤也是自然派，對哲學深感興趣：「我相信萬教合一，要先照顧自己的靈魂，再照顧旁邊的靈魂。各個宗教的書我都有看，因為沒人會教你這些。」吳奕蓉一直和宗教緣分不深，「可能是我生活很幸運順遂，不太需要特別去找一個出口，甚至走歪了都沒有發現。」《我願意》7月29日起每周五晚上8點中華電信MOD/HamiVideo 全台首播。
 

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