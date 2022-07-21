解隔離後首受訪　不認陳其邁是暖男

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對於當地國民黨議員李亞築沒有和柯志恩一起拜訪地方，卻出現在市長陳其邁出現的行程中，柯志恩趕忙澄清，她今天只是去拜訪一些和議員無關的地方人士，並說她動作快，又很獨立，很多人都追不上，她很多個人行程也不會特地告知議員，並認為藍綠議員到市長行程，看市長在做什麼，這是相當平常的事情，不需要特別解讀。
至於在媒體專訪快問快答中說陳其邁不是暖男，柯志恩則反問現場記者「你們接觸他，覺得很溫暖嗎？」柯志恩說，她跟陳其邁在立院同事過，可以說陳其邁對事情有堅持、認真，可是他在當內政委員會召委時、主持會議時，沒有人會把他跟「暖男」二字放在一起，這是她個人的感受。
至於替陳其邁打了70分的分數，柯志恩則說，陳其邁在這兩年的確做的相當勤奮，但是以她的觀察，高雄雖然有很多建設，但人民有更多的需求，也就是更柔軟、細緻的層面，必須讓人民有感，有更多貼近人心的一些作法，這部分還有很大發揮的空間，而70分就是研究所及格的分數，分數還不錯，但大家都還有進步的空間。
對於在台北隔離，發文遭到民進黨陣營痛批「台北看高雄」，柯志恩說，之前就說過周一會在台北上媒體，所以週日晚上忙完高雄行程就上台北，周一一早要前往智庫開會就發現確診，民進黨很喜歡貼標籤，並強調她是「高屏女兒」，現在是以「歸人」的心情回到高雄，「我不是過客、也不是國民黨的刺客」。