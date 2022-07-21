星展下修台灣今年GDP至3.4%　通膨Q4回落年底降至3%以下

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過，美國貨幣政策緊縮對外部需求的影響值得重新審視。馬鐵英認為，美國貨幣政策緊縮的影響涉及資本流動、資產價格、貨幣政策、外部需求等多個面向，其中對外部需求的影響值得重新審視。因美國聯邦基金利率的上升速度超過預期，美國經濟2023年大幅放緩的風險正在增加，而美國是台灣最大的終端出口需求來源地，占台灣2021年外銷訂單總額的30%。同時，因全球主要經濟體成長不如預期，智慧型手機、電腦等消費電子產品的出貨表現也受到拖累，導致半導體行業的庫存調整風險正在上升。
至於中國的疫情管控對供需造成的干擾比預期嚴重。馬鐵英認為在中國的清零政策發生重大轉變之前，未來幾季仍將存在零散的供應鏈中斷風險，並繼續從企業利潤、就業、收入等管道對需求端造成不利影響。自2018年中美貿易戰以來，台灣企業已積極尋求製造業回流與海外生產基地分散化，來降低供應鏈風險。儘管如此，大陸目前仍然是台灣最大的離岸生產中心和最大的出口市場，占台灣2021年對外直接投資總額的32%，出口總額的28%。
不過，台灣本土疫情的總體影響與預期相差不大，馬鐵英表示，關鍵行業的生產與供應基本上未受影響，戶外消費活動從4月中旬到5月底有明顯下滑，但幅度較去年5月更爲溫和。目前，台灣大部分人口應已透過自然感染和疫苗接種獲得Covid抗體，做好與病毒共存的準備，加上政府可能於下半年進一步重新開放邊境，星展集團因此預計台灣民間消費將在第3季觸底反彈，並於第四季進一步復甦。
因此，綜觀上述原因，星展銀小幅下修台灣GDP成長預測，將2022年GDP從3.8%調整至3.4%，並將2023年GDP預測自3%調整至2.8%。由於中國大陸封鎖與台灣本土疫情的負面影響陸續消退，預計今年下半年與上半年相比，仍有可能出現經濟成長的溫和反彈。至於CPI通膨預測維持不變，2022年為3.0%，2023年為1.8%。在國際能源、食品價格不進一步上漲、台灣氣候條件保持穩定的假設前提下，星展集團預計通膨數據今年第4季將開始溫和回落。