坤輿掩埋場爆流血衝突　立委齊批：苗栗縣政府為業者護航

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王婉諭批評，民眾受傷了，卻沒有任何緊急支援，難道人民真的只能用血、用淚、用身體，才有可能讓政府重視嗎？她質疑苗栗縣政府、中央政府毫無作為，呼籲主管機關應該出面給人民一個交代。
時力立委邱顯智表示，早上開始就陸續有15輛載滿廢棄物的砂石車到現場，這個地方是警察局和公路總局借的路權，其他的車輛都不能進來的情況之下，「為什麼這些掩埋場的砂石車可以停在這裡？」
邱顯智表示，苗栗縣警察局長的說法是環保局沒有認定，環保局科長又表示要跟警察一起去看，當他和科長到砂石車上面的時候，請司機拿出地磅站的證明，結果發現根本不是苗栗縣所開的證明，而是新北市的證明，「這根本就是違法，苗栗縣府明顯就是在替業者護航！」
邱顯智指出，台中高等行政法院的判決今天已經出來，命坤輿公司必須停止開發行為。他痛批，從中高行的判決也可以看出來，從中央到地方根本一起在擺爛，已經過了二十幾年了，才由中高行做出這個判決，呼籲環保署應儘速負起責任。
民進黨立委湯蕙禎強力譴責坤輿出動黑衣人毆打居民，徐耀昌袒護違法廠商、放任鄉親被毆打，甚至將鄉親、學生拖入人群當中趁亂毆打並向所有在場的鄉親噴灑胡椒水，全程暴力推擠、衝撞甚至拿三角錐、椅子丟擲，其中有鄉親被打到血流滿面。
湯蕙禎憤怒表示，在場的苗栗縣警察局警力，在衝突時，卻只把盾牌對向赤手空拳的鄉親，用盾牌向鄉親推擠，卻放任坤輿的黑衣人對居民暴力、拳打腳踢，有些鄉親甚至都被打到躺在地上，在暴力發生時卻沒有任何盾牌在對著黑衣人，防範黑衣人對鄉親繼續施暴。
湯蕙禎表示，龍昇湖長期是當地居民灌溉用水，坤輿將廢棄物處理廠設置在旁邊300公尺處，這將對於當地居民造成很大的困擾，呼籲環保署身為主管單位，更應該有魄力的來嚴辦此案。