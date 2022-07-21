酸陳時中向萬華「類道歉」　趙少康批：傲慢冷酷

民進黨參選人陳時中去萬華拜票，卻遭民眾嗆聲，隨扈還將該民眾拖走，中廣董事長趙少康今(21)日在臉書貼文批評，陳時中參選台北市長，首站刻意選在萬華龍山寺參拜，對「萬華破口」一說向萬華民眾「類道歉」，說「如果任何人因為這樣受傷害，我必須要誠摯的道歉」；就在陳時中受訪時，一名投資期貨受害者要陳情，話還沒講完就被人架走，陳時中毫無反應，冷眼看待陳情人被拖走，對照手上拿著「以民為先」的墨寶，傲慢冷酷的態度，再次證明他為選舉而選舉的心態，完全無視民眾感受。
趙少康說，陳時中擔任防疫指揮官時，面對說萬華是防疫破口、3+11會議紀錄、疫苗購買進度甚至是採購快篩的過程，堅持不公布、不承認、不道歉，面對記者提問，只要不想回答的不是跳過去，就是反控「粗暴的問題大可不必」，高傲顢頇不說，疫情弄得亂七八糟，有八千多人因疫情而死亡、還有一萬多人超額死亡，昨天都還有2萬6千多例本土病例，沒看到陳時中有任何一絲愧疚或歉意。
趙少康指出，現在要選舉了，馬上跑到萬華「類道歉」，說「如果任何人因為這樣有傷害，我必須要誠摯的道歉」，無心且敷衍的道歉，看了實在很噁心。我很早就勸陳時中要選舉就早點辭去指揮官，但他貪戀光環跟聲量，最後倉促閃辭，疫情沒搞定，現在又要選舉，他說「責任來，我就扛」，請問他的責任到底是甚麼？是醫療專業還是選舉專業？
趙少康說，陳時中才辭去指揮官，書出好了、定裝照拍好了，輔選團隊也找好了，每天的選舉行程早安排好了，顯然很早就開始準備。陳時中無心防疫，為民眾把關生命安全，也代表他根本無心守護台北市。所謂的「以民為先」其實根本是「以英為先」、「以己為先」，他只在意蔡英文的選舉布局跟自己的政治行情，無視於市井小民。政治人物的高度，展現在面對不同意見與反對者的方式跟智慧，陳時中這樣的人實在不配讓台北市民託付。