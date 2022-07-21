統一、全聯誰與爭鋒！商研院揭露4大經營關鍵

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此次家樂福收購案，不僅讓統一集團穩住超商一哥的地位，更坐穩全台零售霸主的寶座，然而，「統一家樂福」對尬「全聯大潤發」，不免讓人好奇兩方抗衡，誰能獲得最後勝利？對此，李世珍表示，在現今零售業收購、併購的趨勢下，業者欲想創造企業及消費者雙贏須聚焦在通路整合、提高客單價、深化服務，以及數位化等4大關鍵。
以大型量販店、超市、超商做為3大形式基礎，超市靠的是個人消費以及整體便利性，超市比較傾向家庭消費和需求導向，大型量販店除了家庭需求之外，還包含生意需求。李世珍認為，經營者在併購時，如何結合三者型態很重要，藉由整合個人面、家庭面、生意面，進一步促成相互導客作用，讓消費者根據階段需求，習慣性的遊走在同一企業集團的不同型態通路之間。
李世珍提到，品牌忠誠度並非一下子就能建立起來，當習慣不固定時，消費者的想法會在接觸各品牌之際而有所變動，以零售業基本的營運公式來看，營業額等於來客數乘以概率再乘以客單價，當今天出現量販與超市互搶客源的時候，如何提高客單價是關鍵。
其中「商品的特殊性很重要」，像是大潤發東南亞人氣美食節以及家樂福狂歡法國週，都是網羅國際商品出擊，提升通路獨特性的例子，「消費者容易受這些『特殊性』吸引」，或舉辦集點活動提升消費誘因，李世珍強調，在此次雙強對決之戰中，無論是老大要維持地位，還是老二要大膽篡位，「只要通路多元、創新，就能守住客源。」
日本便利商店強大，是許多人至日本旅遊的共同感想，除了自主結帳機普及以及後場服務等，都讓人嘖嘖稱奇，李世珍表示，從日本超商的案例檢討台灣通路，會發現「深化服務」的重要性，雙強之戰誰能搶佔先機，就要看通路如何深度發展、或是將連鎖提高，玩出更多不同的花樣。
最後，李世珍指出，現今在科技的帶動下，各產業都在數位轉型，「超商、超市、量販店當然也不例外，他認爲這是全聯的強項，2021年底，全聯與超商二哥全家宣布攜手合作，旗下「全支付」與「全盈支付」通路共享，透過電子支付普及化，提升民眾消費便利性，建立客群，達成雙贏。「另外一個數位化的例子，就是QRcode的掃碼功能」，以QRcode判定會員身份或進行消費資料搜集，可以更清楚劃分客群類型以及當中的變化，調整產品策略，進而推出更多元、更精準的打中消費者需求的產品。