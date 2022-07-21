「老濕姬」米砂不忍了！宣布辦成人展：想穿多露就多露
網紅米砂擁有傲人好身材，和大方不做作的個性，YouTube題材也時常遊走在成人話題，頻道訂閱人數更來到94萬，平時她除了拍攝YouTube影片、擔任AV監製之外，日前也宣布正式「回歸社會」成為上班族，行程相當忙碌。昨（20）日她又在社群平台上發表一個重大決定，那就是準備籌辦成人動漫展。
網紅米砂個性大方不做作，也時常探討火辣的成人話題，吸引不少死忠粉絲，而她也同時擁有非常多身份，不僅是名Youtuber，還擔任AV 監製，日前更在社群平台上宣告自己「回歸社會」成為上班族。先前就曾被問到當AV監製的月收入多少時，她也大方回答「跟追蹤數差不多吧」，對比她當時的IG追蹤人數為67萬，意味著月收入高達67萬元台幣，讓不少人稱羨不已。
昨（20）日米砂又在社群平台上宣佈重大消息，她表示不少網友最近一直認為「動漫展被大尺度coser搞成像成人展很不可取」，於是他決定親自籌辦成人動漫展，將時間暫訂於年底，更透露目前正在快馬加鞭籌備中，詳細資訊更在近期會登場，還強調「不唬爛」、「想穿多露就多露，想賣多色就多色」，一番話瞬間引起大批粉絲的高度期待，也立刻在網路上引發討論。