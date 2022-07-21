港務之愛傳千里！台灣港務公司響應飢餓30活動

台灣港務公司響應台灣世界展望會飢餓30活動，於今(21)日上午，線上串連全台高雄、台中、基隆、花蓮分公司456位員工愛心，進行飢餓體驗DIY活動，率先捐款20萬元國內特況扶助金，並為脆弱國家兒童募集1日生命糧2000份，為飢餓兒童提供1天所需的熱量和營養，期盼能持續帶動社會各界關注飢餓救援行動，希望能拋磚引玉，推廣人道救援及關愛世界兒童的理念。
台灣港務公司響應台灣世界展望會飢餓30人道救援行動，線上串連全台愛心，齊聚高雄、台中、基隆、花蓮分公司四地共456位同仁一起飢餓連線，透過親身體驗飢餓8小時，來感受脆弱兒童的處境，並率先捐款20萬元國內特況扶助金，幫助高雄地區特殊景況家庭走出生命低谷，同時號召員工為國外脆弱兒童募集一日生命糧，為世界角落的孩子解決一天的飢餓痛苦。
台灣港務公司董事長李賢義及總經理陳劭良號召四地同仁進行線上宣誓，參加活動的同仁們也一同貼上「飢餓中」貼紙，以示挑戰飢餓的決心。
台灣港務公司董事長李賢義表示，在疫情衝擊下，弱勢家庭生計需要各界關心，該公司為善盡企業社會責任，發揮「人飢己飢，人溺己溺」精神，全體同仁熱情參與此次活動，儘管公務繁忙，仍持續堅持一同完成一日飢餓體驗，展現出港務人願意付出、熱心公益的優良傳統。
陳劭良鼓勵同仁們發揮「人飢己飢，人溺己溺」的同理心，響應一日生命糧募集行動，一份100元就能幫助世界角落的兒童解決一整天的飢餓痛苦，另外也結合展望會生涯發展與培力方案，安排展望會青年參訪大港橋觀景體驗、大港迴聲原音重現及介紹大港倉歷史建築活化利用，及搭船導覽高雄港區之美。