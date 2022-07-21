以科技力打造虛實夢想！經濟部舉辦祈福許願樹啟動儀式
經濟部技術處於今(21)日，在高雄衛武營國家藝術文化中心，舉辦「祈福的瞬間、夢想的開始」祈福許願樹啟動儀式，未來可望攜手南台灣產業，開創軟硬整合、虛實互動的夢想新起點。
祈福許願樹啟動儀式，是由經濟部技術處處長邱求慧主持，立法委員許智傑、趙天麟、衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬、高雄市政府經發局局長廖泰翔、經濟部加工出口區管理處組長游淑惠、工研院電光系統所營運總監朱慕道、方陣聯合數位科技執行長朱伯倫等人與會。
經濟部技術處處長邱求慧在致詞時表示，經濟部在衛武營國家藝術文化中心，舉辦「祈福的瞬間、夢想的開始」祈福許願樹啟動儀式，祝福高雄繁榮發展，以此象徵在疫情期間能夠帶給全國國民正能量。
邱求慧說，經濟部技術處支持工研院研發的「祈福許願樹」，不但是台灣最大的小間距mini-LED曲面顯示器，還整合了顯示器與互動感測模組技術，不但可透過LINE APP即時將願望傳遞到許願樹上，小朋友亦可即時與各種3D可愛動物互動，帶來創新顯示器多元智慧育樂應用，未來可望攜手南台灣產業開創軟硬整合、虛實互動的夢想新起點。
工研院電光系統所營運總監朱慕道指出，在經濟部技術處科專計畫支持下，工研院結合了科技、藝術人文場域，串聯了包括軟硬體廠商、設計業者、金屬組件、電光系統等多元領域，打造出長4公尺、寬4公尺、高3.5公尺的祈福許願樹。
朱慕道說，祈福許願樹不但整合6個影像感測器與軟體，在30毫秒內模擬影像並進行大小變換，AI人工智慧亦可辨識3歲到80歲民眾的肢體動作，還可搭配光影變化來呈現出不同距離的感覺，不用戴3D眼鏡、就可以看到3D效果，民眾只要透過Line App，即可上傳文字與圖片祈福許願，感受視覺、聽覺全方位溫暖有趣的互動體驗，拓展智慧育樂展演新商機。