喘到無法躺平睡覺 瓣膜修補手術恢復正常

52歲的馮姓病患是個老菸槍，過去每天2-3瓶高粱，菸不離手，作息也不正常。儘管出現呼吸會喘，無法躺下睡覺，甚至腳腫長達一個月，還是忍住沒有就醫。直到喘不過氣幾近昏厥，家人緊急將病患送到中國醫藥大學新竹附設醫院急診，急診醫師立刻給予強心劑搶救，再由心臟外科主任翁啟峰診斷，病患罹患重度的心臟瓣膜逆流，且已合併心臟腎臟衰竭症候群，甚至到需要洗腎的程度。經過翁啟峰為病患施行心臟二尖瓣膜及三尖瓣膜修補手術後，目前馮姓病患已經可以躺平睡覺，也不需洗腎，恢復正常生活。
曾經擔任國軍退除役官兵輔導委員會台北榮民總醫院心臟外科專科醫師指導醫師的翁啟峰主任表示，馮姓病患不僅心臟瓣膜瓣葉受損，同時伴隨心臟衰竭及擴大病變的情形。手術由翁啟峰和心臟外科齊修瑜醫師一起施行，主要為二尖瓣和三尖瓣修補手術，把瓣葉受損的部分做切割及截修，並將瓣膜連接到健康的心臟區段，維持整個瓣膜從左心室壁到連接的瓣膜環完整接合的狀態，使修補完善的瓣葉能夠完整貼合不再漏血。心臟結構修復後，原先病變擴大、收縮無力的心臟，功能也獲得明顯的改善。
翁啟峰主任強調，在臨床技術上有能力做瓣膜修補的醫師很少，他會盡可能為病人保留原來的瓣膜，避免置換人工瓣膜。置換人工瓣膜，是把病人本身受損的瓣膜全部卸除，再做置換。人工瓣膜分為金屬瓣膜及組織瓣膜，就是俗稱的牛心瓣膜或豬心瓣膜。組織瓣膜術後需吃抗凝血劑三個月，而金屬瓣膜則要終身服用抗凝血劑，否則會造成血栓、小中風，甚至瓣膜損壞的風險。
馮姓病患手術後在加護病房時，一度心跳停止10分鐘，家人曾想放棄治療。經由團隊施行主動脈氣球幫浦搶救成功。馮先生從鬼門關驚險走了一回。齊修瑜醫師強調，馮姓病患瓣膜關閉不全，心臟幫浦沒有力氣，出現衰弱、喘的症狀，嚴重的甚至連躺下來睡覺都有困難。民眾若有以上症狀，應該儘速就醫，不要一直隱忍，小病拖成大病。